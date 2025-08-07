পার্বত্য সীমান্তে বিজিবি’র হাতে মন চন্দ্র চাকমা নামের ভারতীয় যুবক গ্রেপ্তার

বিলাল আহমদ খান
পার্বত্য রাঙামাটি জেলার জুড়াছড়ি বগাখালী সীমান্ত এলাকা থেকে মন চন্দ্র চাকমা নামের এক ভারতীয় নাগরিক আটক করেছে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি)
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) বিকাল শাড়ে ৩টায় কাপ্তাই ব্যাটালিয়ন (৪১ বিজিবি) এক সংবাদ সম্মেলনে কাপ্তাই ব্যাটালিয়ন ৪১ বিজিবি’র অধিনায়ক ও ওয়াগ্গাছড়া জোন কমান্ডার লে. কর্ণেল কাওসার মেহেদী বলেন, সকালে বগাখালী বিওপির টহল দল সীমান্তবর্তী বগাখালী বাজার এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে অবৈধভাবে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে প্রবেশকারী মন চন্দ্র চাকমা (২২) নামের ভারতীয় নাগরিক আটক করা হয়।
তিনি বলেন, আটক ব্যক্তি ভারতের মিজোরাম রাজ্যের বাসিন্দা ও দক্ষিণ উগুদাসুরি চংতে নংলে এলাকার চন্দ্র হানশু চাকমার ছেলে।
তিনি আরও বলেন, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশর ভূখন্ডে অবৈধভাবে প্রবেশের দায়ে ভারতীয় নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি বিভিন্ন চোরাচালান ব্যবসায় জড়িত বলে জানান। তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থাসহ রাঙ্গামাটি জুড়াছড়ি থানায় সোপর্দ করার হবে বলে জানান।