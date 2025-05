প্রযুক্তির সাহায্যে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় বন্যপ্রাণ বাঁচাতে বিশেষ উদ্যোগ

Last Updated: May 28, 2025 12:52 AM IST

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বন বিভাগ সৈকত শী, তমলুক: বন্যপ্রাণ রক্ষা করতে প্রযুক্তির সহায়তা নিল জেলা বনদফতর। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় বনভূমির পরিমাণ অনেকটাই কম। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় প্রায় ৮৩৯ বর্গ কিলোমিটার বনভূমি রয়েছে। অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলায় ফল হারিনী কালিপুজোর সময় শিকার উৎসবের চল আছে। ২৬ মে সোমবার রাতে ফল হারিনী কালীপুজো। এই কালীপুজোর আগে থেকে এবং কালীপুজোর পরের দিনও চলে শিকার পর্ব। এই শিকার উৎসবে বন্যপ্রাণ বাঁচাতে তৎপর পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বন বিভাগ। ড্রোন উড়িয়ে বন্যপ্রাণ বাঁচাতে তৎপর হয়েছে বন বিভাগ।