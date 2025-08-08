ফারাক্কায় হঠাৎ এ কী ঘটল! হেলিকপ্টার থেকে অস্ত্র সহ নেমে এল ৭০-৮০ জন সেনা জওয়ান | দক্ষিণবঙ্গ

Last Updated:
ফরাক্কা, কৌশিক অধিকারী: উত্তাল গঙ্গায় হঠাৎ করে হেলিকপ্টার। প্রথমে বুঝতে পারেনি এলাকাবাসী। তারপরেই দেখা গেল সাংঘাতিক সেই দৃশ্য। ধীরে ধীরে অস্ত্রধারী সেনারা নামছে। তারপরেই স্পিডবোর্ডে গঙ্গায় চক্কর কাটছে। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ফরাক্কায়।
ফরাক্কা তালতলা গঙ্গাঘাটে এই ঘটনা দেখতে জড়ো হয় অনেক সাধারণ মানুষ। এদিন ফরাক্কা হেলিপ্যাডে একটি বায়ুসেনার হেলিকপ্টার নামে। বর্ষার গঙ্গার মধ্যেই সেই হেলিকপ্টার থেকে সেনারা অস্ত্রসহ-নামে স্পিডবোর্ডের উপর। তারপর সেই স্পিডবোর্ড গঙ্গায় চতুর্দিকে টহল দিতে শুরু করে। কিন্তু ব্যাপারটা কী?
সেনা দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি থেকে এই বায়ুসেনার হেলিকপ্টার আসে মহড়ার জন্য। ৭০-৮০জনের মতো সেনা জওয়ান ছিল। তবে সেনা দফতরের আধিকারিকরা কেউ এই বিষয়ে মুখ খোলেনি। এদিকে এই দৃশ্য দেখতে রীতিমতো ভিড় জমিয়ে ফেলেন স্থানীয় মানুষেরা। এমন অবাক করা দৃশ্য তাঁরা খুব একটা দেখেননি।
দক্ষিণবঙ্গে লাগাতার, অন্যদিকে ভাগীরথী গঙ্গায় জলস্তর বৃদ্ধি হচ্ছে। ইতিমধ্যেই মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন ব্লক প্লাবিত। এ দিকে গঙ্গায় জল প্লাবিত হতেই ভাঙন দেখা দিয়েছে সামশেরগঞ্জ ও সুতি সহ বেশ কিছু গ্রামে।এরই মধ্যে মুর্শিদাবাদে ঘটল এই ঘটনা। ৭০-৮০জনের মতো সেনা জওয়ান ছিলেন। বন্যার ভয়াবহতা আরও বাড়তে পারে এমন আভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। শুক্রবার পর্যন্ত প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা। বিভিন্ন জায়গায় আক্রান্ত মানুষের এখন প্রাণে বাঁচার আর্তনাদ। অনেকে গবাদি পশু রেখে প্লাবিত এলাকা ছাড়ছেন না। কিন্তু বন্যার জলস্তর বৃদ্ধির কারণে মানুষের প্রাণহানি হতে পারে। ফলে সেই আশঙ্কা প্রকাশ করেই সেনাবাহিনী আসতে পারে বলেই প্রাথমিক ভাবে ধারণা স্থানীয় বাসিন্দাদের।
Kolkata [Calcutta],Kolkata,West Bengal
August 08, 2025 3:34 PM IST