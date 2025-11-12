বুধবার, ১২ নভেম্বর ২০২৫, ১০:৫৫ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
শিক্ষা

‘ফ্যাসিবাদী গুম, খুন ও লুটপাট’ নিয়ে ঢাবিতে চলেছে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী

  • আপডেট সময়: বুধবার, ১২ নভেম্বর, ২০২৫
‘ফ্যাসিবাদী গুম, খুন ও লুটপাট’ নিয়ে ঢাবিতে চলেছে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী


ঢাকা: ‘ফ্যাসিবাদী গুম, খুন ও লুটপাট’ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) টিএসসির পায়রা চত্বরে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী চলছে।

বুধবার (১২ নভেম্বর) সন্ধ্যায় শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে এই আয়োজন শুরু হয়, যা চলে রাত ১০টা পর্যন্ত। প্রদর্শনীতে প্রামাণ্যচিত্র দেখানোর পাশাপাশি পরিবেশিত হয়েছে ‘জুলাইয়ের গান’।

সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে শুরুতে জুলাইয়ের গান দিয়ে প্রদর্শনী অনুষ্ঠানটি শুরু হয়েছে। পরে সেখানে আওয়ামী ‘ফ্যাসিবাদী গুম, খুন ও লুটপাট’ নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী করা হয়। এ অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা উপস্থিত হয়েছেন।

এ ছাড়া, আজ ‘ফ্যাসিবাদী গুম, খুন ও লুটপাট’ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরও ১০টি পয়েন্টে এ অনুষ্ঠান পরিবেশিত হচ্ছে ।





