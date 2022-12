বছরের সেরা অ্যাপ, গেমের তালিকা প্রকাশ করল Google Play, দেখে নিন তালিকা – News18 Bangla

Google Play Best of 2022: Google Play তাদের ২০২২ সালের সেরা অ্যাপ এবং গেমের লিস্ট প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে ফোন থেকে শুরু করে ঘড়ি এবং ক্রোমবুক থেকে শুরু করে ট্যাবলেট ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস এবং বিভাগ রয়েছে। এই বছর, একটি নতুন উদ্যোগ হিসাবে গুগল একটি নতুন পুরস্কার যোগ করেছে, যাতে গ্রাহকরা Google Play-র অভিজ্ঞতা পাবে এমন কিছু সামগ্রীকে অ্যাক্সেসযোগ্য করার জন্য ডেভেলপারদের দুর্দান্ত কাজকে সম্মান জানাতে ক্রোমবুককে অন্তর্ভুক্ত করেছে৷

Google Play-র ইউএক্স এবং প্রোডাক্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট টিয়ান লিম জানিয়েছেন যে, “২০২২ সালের বিজয়ীরা এই মুহূর্তে সকলের সামনে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রতিফলিত করছেন। যে গেমগুলি সকলকে বাস্তবতা থেকে বাঁচতে সাহায্য করে এবং একটি সম্পূর্ণ নতুন জগতে প্রবেশ করতে সাহায্য করে। এমন অ্যাপগুলি সকলকে বর্তমানে থাকতে সাহায্য করে।”

২০২২ সালের সেরা সামগ্রিক অ্যাপ এবং গেম –

– ২০২২ সালের গুগল প্লে-র সেরা অ্যাপ – Dream by WOMBO

– ২০২২ সালের গুগল প্লে-র সেরা গেম – Apex Legends Mobile

ব্যবহারকারীদের পছন্দের ভিত্তিতে ২০২২ সালের সেরা সামগ্রিক অ্যাপ এবং গেম –

– সেরা অ্যাপ BeReal

– সেরা গেম Apex Legends Mobile

২০২২ সালের গুগল প্লে-র সেরা অ্যাপ –

– মজার জন্য সেরা অ্যাপ PetStar

– পার্সোনাল গ্রোথের জন্য সেরা অ্যাপ Breathwrk

– সেরা দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় অ্যাপ Plant Parent

– সেরা হিডেন জেম Recover Athletics

– সেরা অ্যাপ The STIGMA App

– পরার জন্য সেরা অ্যাপ Todoist

– ট্যাবলেটের জন্য সেরা Pocket

– ক্রোমবুকের জন্য সেরা BandLab

২০২২ সালের সেরা গুগল প্লে গেম –

– সেরা মাল্টিপ্লেয়ার Dislyte

– সেরা পিক আপ অ্যান্ড প্লে Angry Birds Journey

– সেরা ইন্ডিজ Dicey Dungeons

– সেরা গল্প Papers, Please

– সেরা অনগোয়িং Genshin Impact

– সেরা প্লে পাস Very Little Nightmares

– ট্যাবলেটের জন্য সেরা Tower of Fantasy

– ক্রোমবুকের জন্য সেরা Roblox

২০২২ সালের গুগল প্লে-র সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া বই –

– Fire & Blood, লেখক George R. R. Martin

– It Ends with Us, লেখক Colleen Hoover

– Fairy Tale, লেখক Stephen King

– I’m Glad My Mom Died, লেখক Jennette McCurdy

– A Court of Thorns and Roses, লেখক Sarah J. Maas

২০২২ সালের গুগল প্লের সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া অডিওবুক –

– I’m Glad My Mom Died, লেখক Jennette McCurdy

– Fairy Tale, লেখক Stephen King

– Fire & Blood, লেখক George R. R. Martin

– Atomic Habits, লেখক James Clear

– It Ends with Us, লেখক Colleen Hoover

