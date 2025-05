বাংলার বুকে প্রথমবার একসঙ্গে ৪ বিরহোড় কন্যা মাধ্যমিকের উত্তীর্ণ , উচ্চশিক্ষা লাভের আশায়! Four girls from Birhor tribe of purulia passed secondary school together first time

Last Updated: May 09, 2025 12:06 AM IST

এই প্রথমবার বিরহোড় জনজাতির চার কন্যা একসঙ্গে মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ

X বিরহোড় জনজাতির চার কন্যা মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ পুরুলিয়া : বিলুপ্তপ্রায় জনজাতিদের মধ্যে নাম উঠে আসে বিরহোড় জনজাতির মানুষদের। বইয়ের পাতায় বিলুপ্ত প্রায় জনজাতির হিসাবে তাদের কথালেখা রয়েছে। পুরুলিয়ায় এই জনজাতির মানুষের বসবাস রয়েছে। আর এবার এই বিরহোড় জনজাতির চার কন্যা একসঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষায়।