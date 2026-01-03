বাকৃবি কেন্দ্রে কৃষি গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা শুরু

বাকৃবি: দেশের ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) কেন্দ্রে শুরু হয়েছে। শনিবার (৩ জানুয়ারি) বিকেল ২টায় শুরু হওয়া এই পরীক্ষা এমসিকিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে এবং বিকেল ৩টা পর্যন্ত চলবে।
এর আগে দুপুর ১টা থেকে শিক্ষার্থীরা কেন্দ্রে প্রবেশ শুরু করেন। তাদের তল্লাশির পর কেন্দ্রে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়।
এবার দেশের ৯টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ মোট ২০টি উপকেন্দ্রে একযোগে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এ বছর কৃষি গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আসনসংখ্যা মোট ৩,৭০১টি, যেখানে ৮৮,২২৮ জন শিক্ষার্থী অংশ নেবেন। ফলে প্রতি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে প্রায় ২৪ জন শিক্ষার্থীকে।
ভর্তি পরীক্ষার প্রযুক্তিগত ও প্রশাসনিক সমন্বয়ের দায়িত্বে রয়েছে গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (গাকৃবি), যা চলতি বছর কৃষি গুচ্ছের নেতৃত্বদানকারী প্রতিষ্ঠান।
বিশ্ববিদ্যালয় অনুযায়ী আসনের সংখ্যা:
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়: ১,০১৬টি, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়: ৫১০টি, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়: ৭০৫টি, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়: ৪৫২টি, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়: ২৭৫টি, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়: ৪৩১টি, খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়: ১৫০টি, হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়: ৯০টি, কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়: ৮২টি।