বাস মালিকরা জানমালের ভয় পেয়েছে: ওবায়দুল কাদের

সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট

ঢাকা: খুলনায় বিএনপির মহাসমাবেশ উপলক্ষে জানমালের ভয় পাওয়ায় মালিকরা তাদের পরিবহন বন্ধ করেছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, ‘পরিবহন মালিকরা বিএনপির সমাবেশের কথা শুনলেই এখন ভয় পায়। তারা জানমালের ক্ষতির ভয় পাচ্ছে। সে কারণে পরিবহন বন্ধ করেছে। আমরা তো আর বিআরটিসির বাস বন্ধ করছি না। পরিবহন মালিকরা সরকারের বিরুদ্ধেও ধর্মঘট করে থাকে।’

শুক্রবার (২১ অক্টোবর) রাতে বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের অংশগ্রহণে আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপ-কমিটি আয়োজিত সেমিনার শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন ওবায়দুল কাদের।

গুলশানে ওয়েস্টিন হোটেলে গ্রান্ড বলরুমে আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপকমিটি ‘The Mind Behind the Miracles: Sheikh Hasina Leads Developments’ শীর্ষক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

এক প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন, ‘বিএনপি লাঠিতে কেন পতাকা টানায়, এটি কিসের আলামত?’

১০ ডিসেম্বর থেকে বিএনপির কথায় দেশ চলবে এমন বক্তব্যের বিষয়ে জানতে চাইলে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘এটি রঙিন খোয়াব। বিএনপি মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাস করে না। ডিসেম্বর বিজয়ের মাস, এই বিজয়ের মাসে আমরাই উজ্জীবিত থাকব।’

বিশ্বব্যাংক এখন বলছে দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশ এখন সারাবিশ্বের অনুপ্রেরণা। করোনাভাইরাস মোকাবিলায় বাংলাদেশ সাফল্য উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরছে ইউইয়র্ক টাইমসসহ বিশ্বের গণমাধ্যমগুলো। বাংলাদেশ এভাবেই এগিয়ে যাবে বলেও মনে করেন ওবায়দুল কাদের।

বিভিন্ন রাষ্ট্রদূতদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জার্মানির রাষ্ট্রদূত H.E Achim Troster, ইতালির রাষ্ট্রদূত H.E Mr. Enrico Nunziata, অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনার H.E Mr. Jeremy Bruer, চায়না রাষ্ট্রদূত H.E Mr. Li Jiming, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত H.E Mr. Bernd Spanier, তুরস্কের রাষ্ট্রদূত H.E Mr. Mostafa Osman Turan, সুইডেনের রাষ্ট্রদূত H. E Ms. Alexandra Berg Von Linde, উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত H.E Mr. Pak Song Yop, দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত H.E Mr. Lee Jang Keun, আলজেরিয়ার রাষ্ট্রদূত H.E Rabah Larbi, পাকিস্তানের ডেপুটি রাষ্ট্রদূত H.E Mr. Quamar Abbas Khoker, পাকিস্তান দূতাবাসের পলিটিক্যাল সেক্রেটারি Mr. Solaiman Khan, সুইজারল্যান্ডের ডেপুটি রাষ্ট্রদূত H.E Suzanne Mueller এবং বাংলাদেশে অবস্থিত ইউএসএ, ভিয়েতনাম, রাশিয়া, থাইল্যান্ড, ব্রিটিশ দূতাবাসের প্রতিনিধিরা।

এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপ-কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জমিরের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন দলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও উপ-কমিটির সদস্য সচিব ড. শাম্মী আহমেদ।

আওয়ামী লীগের আমন্ত্রিত নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বীরবিক্রম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ, আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম, সাংগঠনিক সম্পাদক বি এম মোজাম্মেল হকসহ অনেকে।

সারাবাংলা/এনআর/একে