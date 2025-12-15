সোমবার, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৫:৪৬ অপরাহ্ন
অর্থনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

বিডি ল্যাম্পসের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন

  আপডেট সময়: সোমবার, ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৫
বিডি ল্যাম্পসের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad


পুঁজিবাজারে প্রকৌশল খাতে তালিকাভুক্ত কোম্পানি বিডি ল্যাম্পস লিমিটেডের ক্রেডিট রেটিং নির্ণয় করে তা প্রকাশ করেছে। কোম্পানিটিকে ক্রেডিট রেটিং দিয়েছে ইমার্জিং ক্রেডিট রেটিং লিমিটেড (ইসিআরএল)। সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) ডিএসই-সিএসই সূত্রে জানা গেছে।

তথ্য মতে, ইমার্জিং ক্রেডিট রেটিং লিমিটেডের রেটিং অনুযায়ী, বিডি ল্যাম্পস লিমিটেডের দীর্ঘ মেয়াদে রেটিং হয়েছে ‘এএ-’। আর স্বল্প মেয়াদে রেটিং হয়েছে ‘এসটি-২’।

২০২৫ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন, ২০২৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন এবং অন্যান্য তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এই রেটিং নির্ণয় করা হয়েছে।





