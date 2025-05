বিয়ের পরের রাতে খুশি মনে টয়লেটে গেল নতুন বউ! তুমি কোথায়? কোনও সাড়া নেই… দরজা খুলতেই চমকে গেল পিলে

Last Updated: May 22, 2025 10:21 AM IST

বর উপেন্দ্র রাজভর মোহাম্মদাবাদ কোতওয়ালিতে গিয়ে পুরো ঘটনার অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশ তৎক্ষণাৎ আইপিসি ৮৪ এবং ৩৫১ (৩) এর অধীনে মামলা দায়ের করে এবং তদন্ত শুরু করে।

বিয়ের পরের সকালেই সে কী কাণ্ড! (AI Generated Image) মোহাম্মদাবাদ: ওই গানটা তো নিশ্চয়ই শুনেছেন, ‘পেয়ার হমে কিস মোড় পর লে আয়া।’ এর জীবন্ত উদাহরণ হল মোহাম্মদাবাদের এই কনে। বড় ভালবাসায় বিয়ে করেছিলেন তিনি। বাড়ির সবাই খুশিও ছিল। সবকিছু ভালই ছিল কিন্তু আসল গল্প শুরু হল ফুলশয্যার পর।