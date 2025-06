এবারের থিম ছিল “এক পৃথিবী, এক স্বাস্থ্যের জন্য যোগ” (Yoga for Self and Society)—যা ব্যক্তি ও সমাজের শারীরিক-মানসিক সুস্থতার গুরুত্বকে সামনে আনে। এই বিশেষ দিনটির আয়োজনে ছিল প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি শিল্পসমিতি পাড়া শাখা। সকাল থেকেই শুরু হয় যোগ অনুশীলন, প্রাণায়াম, এবং ধ্যান।