ভারতেই তৈরি হবে Nothing Phone 2, লঞ্চ হচ্ছে কবে? দেখে নিন দুর্দান্ত ফিচার Nothing Phone 2 is going to launch in India. know the features – News18 Bangla

Nothing Phone 2 নিয়ে দীর্ঘ সময়ের অপেক্ষা শেষ হতে চলেছে। Nothing Phone 2-এর লঞ্চের জন্য অনেকেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে বসে রয়েছেন। অনেকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে ভারতে খুব তাড়াতাড়ি লঞ্চ হতে চলেছে এই Nothing Phone 2 ফোন। কিন্তু, কোম্পানির তরফে অফিসিয়াল ভাবে এই ফোনের লঞ্চের তারিখ সম্পর্কে কিছু জানানো হয়নি। যদিও এবার কোম্পানির তরফে জানানো হয়েছে Nothing Phone 2-এর লঞ্চের তারিখ।

কোম্পানির তরফে অফিসিয়াল ভাবে জানানো হয়েছে যে, আগামী ১১ জুলাই বিশ্বব্যাপী লঞ্চ করা হতে চলেছে Nothing Phone 2। এই ফোনের লঞ্চের অনুষ্ঠান শুরু হবে রাত সাড়ে ৮টায়। বিশেষ বিষয় হল Nothing ইন্ডিয়ার ভিপি এবং জিএম মনু শর্মা নিশ্চিত করেছেন যে, Nothing Phone 2 ফোনটি মেড ইন ইন্ডিয়া হবে। অর্থাৎ Nothing Phone 2 শুধুমাত্র ভারতেই তৈরি হবে।

কোম্পানির তরফে আসন্ন Nothing Phone 2-এর লঞ্চের তারিখ সম্পর্কে জানানো হলেও, এর প্রসেসর সম্পর্কে কিছুই নিশ্চিত করে জানানো হয়নি। কোম্পানির তরফে জানানো হয়েছে যে, Nothing Phone 2-তে একটি শক্তিশালী স্ন্যাপড্রাগন প্রসেসর ব্যবহার করার জন্য কোয়ালকমের সঙ্গে পার্টনারশিপ করা হচ্ছে। তাই এখনও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না, Nothing Phone 2-তে কোন প্রসেসর ব্যবহার করা হবে।

কোম্পানির দ্বারা প্রকাশিত তথ্য হিসাবে, Nothing Phone2) একটি Qualcomm Snapdragon 8 সিরিজের চিপসেট দ্বারা চালিত হতে পারে, যা Snapdragon 8+ Gen বলে পরিচিত।

Nothing Phone 2-এর দাম –

নাথিং কোম্পানির সিইও কার্ল পেই এর আগে জানিয়েছিলেন যে, Nothing Phone 2 আগের নাথিং স্মার্টফোনের চেয়ে প্রিমিয়াম হবে। তাই এর দাম ৪০,০০০ টাকার কাছাকাছি রাখা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

Nothing Phone 2-এর ফিচার নিয়ে বেশ কিছু রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। সম্প্রতি Nothing Phone 2-এর ছবি Smartprix দ্বারা শেয়ার করা হয়েছে৷ ফাঁস হওয়া সেই ছবিতে এলইডি আলো দেখা যাচ্ছে। এর ফলে দেখা গিয়েছে যে, ফোনের পিছনের প্যানেলটি খুব ভালভাবে কভার করা হয়েছে।

Nothing Phone 2-তে ব্যবহার করা হয়েছে এজ কার্ভড এবং এটি কালো ও সাদা দুটি রঙের বিকল্পে আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

আরও পড়ুন: মাত্র ৫-১০ বছরের মধ্যেই মানবজাতিকে ধ্বংস করবে AI! কেন আশঙ্কায় নির্মাতারা?

মনে করা হচ্ছে Nothing Phone 2-তে ব্যবহার করা হতে পারে অ্যান্ড্রয়েড 13। পাওয়ারের জন্য Nothing Phone 2-তে একটি ৪৭০০ mAh ব্যাটারি এবং ডিসপ্লে হিসেবে এতে একটি ৬.৭ ইঞ্চির FHD+ ডিসপ্লে ব্যবহার করা হতে পারে। Nothing Phone 2 লঞ্চ হলেই এর ফিচার সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা যাবে।

Published by:Ankita Tripathi First published: June 18, 2023, 19:40 IST

Tags: Nothing, Nothing Phone 1