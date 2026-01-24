ভারতের জনগণকে জামায়াতের আমিরের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা

ঢাকা: ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসে দেশটির জনগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাদের সুখ-সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।
ভারতের ৭৭-তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে শনিবার (২৪ জানুয়ারি) হোটেল রেডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেনে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশন এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেই অনুষ্ঠানে জামায়াত আমিরের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বার্তা পৌঁছে দেন দলটির সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার।
ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনার মি. প্রণয় ভার্মা ও মিসেস মানু ভার্মার আমন্ত্রণে এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, কূটনীতিক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা, সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও সিভিল সোসাইটির গন্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।
সেই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি মিয়া গোলাম পরওয়ার এবং কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মোবারক হোসাইন অংশ নেন। এ সময় হাইকমিশনার মি. প্রণয় ভার্মা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ারকে স্বাগত জানান।
মিয়া গোলাম পরওয়ার বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের পক্ষ থেকে ভারতের জনগণকে শুভেচ্ছা জানান এবং তাদের সুখ-সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করেন।