মুম্বাইয়ে বাংলাদেশ মিশনের সামনে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিক্ষোভ

ঢাকা: ভারতের মুম্বাইয়ে বাংলাদেশ উপ–হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ করেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি)। বুধবার (৭ জানুয়ারি) কোনোরকম আগাম সতর্কতা ছাড়াই ভিএইচপির প্রায় শ’দেড়েক নেতা–কর্মী গিয়ে বাংলাদেশ বিরোধী স্লোগান দিয়ে মিশনের প্রায় ৩০ মিটারের কাছে চলে আসে। এক পর্যায়ে পুলিশের সঙ্গে ভিএইচপির সমর্থকদের ধস্তাধস্তি হয়।
মুম্বাই থেকে এদিন বিকেলে একাধিক কূটনৈতিক সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
এদিকে কূটনৈতিক সূত্র জানায়, প্রতিদিনের মতো বুধবার বিকেল ৫ টায় অফিস ছুটি শেষে মুম্বাইয়ে বাংলাদেশের উপ–হাইকমিশনার ফারহানা চৌধুরীসহ অনেকেই মিশন ছেড়ে বাড়ির পথ ধরেন। স্থানীয় সময় বিকেল সোয়া ৫ টার দিকে কোনোরকম পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের উল্টোদিকে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনে প্রবেশমুখে ভিএইচপি প্রায় দেড়শ’ নেতা–কর্মী এসে জড়ো হন। অতর্কিতে বিক্ষোভকারীদের এমন উপস্থিতিতে সেখানে দায়িত্বপালনরত পুলিশ ভড়কে যায়।
এ সময় বিক্ষোভকারীরা ব্যানার, ফেস্টুন হাতে বাংলাদেশ মূর্দাবাদসহ নানা স্লোগান দেয়। একসময় পুলিশ তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দিতে গেলে ধস্তাধস্তি শুরু হয়।
প্রায় আধঘণ্টা অবস্থানের পর পুলিশের বাধার কারণে ভিএইচপির বিক্ষোভকারীরা মুম্বাইয়ের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের উল্টো দিকে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনের সামনে থেকে চলে যায়।
মুম্বাইয়ের সূত্রগুলো জানিয়েছে, সাধারণত বাংলাদেশ মিশনের সামনে কয়েকজন পুলিশ দায়িত্ব পালন করে থাকে। গত কয়েকদিন ধরে সেখানে ১৫ জন বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।