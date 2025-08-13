Advertise here
বুধবার , ১৩ আগস্ট ২০২৫ | ৩০শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত
  /  সর্বশেষ সংবাদ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের পদক্ষেপ অনুকরণীয়: তামাক বিরোধী জোট

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১৩, ২০২৫ ৮:০৮ অপরাহ্ণ
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের পদক্ষেপ অনুকরণীয়: তামাক বিরোধী জোট


Advertise here

ঢাকা: জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত নীতি সুরক্ষায় দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়-কে ধন্যবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট।

বুধবার (১৩ আগস্ট) সংগঠনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়।

তামাক বিরোধী জোট বলছে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ অধিদফতর/দফতর/সংস্থা/আঞ্চলিক অফিস এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের জন্য জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নীতি সুরক্ষায় অনুসরণীয় গাইডলাইন প্রণয়ন করেছে। যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্বাস্থ্য বিষয়ক আর্ন্তজাতিক চুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) এর অনুচ্ছেদ ৫.৩ বাস্তবায়নে একটি অনুকরণীয় পদক্ষেপ। প্রণীত এ গাইডলাইনটি তামাক কোম্পানির প্রভাব থেকে নীতি সুরক্ষায় আরেকটি রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করবে।
এই গাইডলাইনটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, তামাক কোম্পানির বানিজ্যিক এবং অন্যান্য স্বার্থ হতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত নীতি এবং কার্যসমুহকে সুরক্ষিত করা, আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন, তামাক কোম্পানির সহিত যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত, এফসিটিসি বাস্তবায়ন নিশ্চিত এবং অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় এ ধরণের নির্দেশিকা দেশকে তামাক নিয়ন্ত্রণে আরেক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে। এধরণের পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তামাক কোম্পানিগুলোর প্রভাব প্রতিহত করা সম্ভব হবে।

উল্লেখ্য, তামাকের বহুমাত্রিক ভয়াবহতা থেকে জনস্বাস্থ্য ও নীতি সুরক্ষায় সারা বিশ্বে গ্রহণ করা হচ্ছে নানামুখী পদক্ষেপ। বাংলাদেশও এক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে। ইতোপূর্বে রেলপথ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ও বাংলাদেশে এ বিষয়ক গাইডলাইন প্রণয়ন করেছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়গুলোকেও জনস্বাস্থ্যকে সবোর্চ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এ ধরণের নির্দেশনা বা গাইডলাইন প্রণয়নের আহবান জানিয়েছে তামাক বিরোধী জোট।





Source link

বিডিনিউজে সর্বশেষ

14 aug 2025 Numerology Predictions ১৪ অগাস্ট কেমন কাটবে? সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী জানালেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা | জ্যোতিষকাহন
14 aug 2025 Numerology Predictions ১৪ অগাস্ট কেমন কাটবে? সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী জানালেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা | জ্যোতিষকাহন
সর্বশেষ সংবাদ
Dhumketu: 'ধূমকেতু' দেখার পর কী মনে হবে? বলে দিলেন পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়
Dhumketu: 'ধূমকেতু' দেখার পর কী মনে হবে? বলে দিলেন পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়
সর্বশেষ সংবাদ
Who is Saaniya Chandok, Arjun Tendulkar’s fiancee after private engagement | Off the field News
Who is Saaniya Chandok, Arjun Tendulkar’s fiancee after private engagement | Off the field News
খেলাধুলা
৫০ হাজার টাকা নয়, গ্রাহকদের চাপে সেভিংস একাউন্টে ন্যূনতম টাকার অঙ্ক কমাতে চলেছে এই বেসরকারি ব্যাঙ্ক | ব্যবসা-বাণিজ্য
৫০ হাজার টাকা নয়, গ্রাহকদের চাপে সেভিংস একাউন্টে ন্যূনতম টাকার অঙ্ক কমাতে চলেছে এই বেসরকারি ব্যাঙ্ক | ব্যবসা-বাণিজ্য
সর্বশেষ সংবাদ

বিডিনিউজে জনপ্রিয়

orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ

সর্বশেষ - বিনোদন

সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন

আপনার জন্য নির্বাচিত
ঘরে বসেই দুই অ্যাপসে সিএসইতে লেনেদেনর সুযোগ – Corporate Sangbad

ঘরে বসেই দুই অ্যাপসে সিএসইতে লেনেদেনর সুযোগ – Corporate Sangbad

 টাঙ্গাইলে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে গুলি, ধানকাটা শ্রমিক আহত

টাঙ্গাইলে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে গুলি, ধানকাটা শ্রমিক আহত

 নিপীড়নের অভিযোগ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর, পাশে থাকার ঘোষণা বিশিষ্টজনদের

নিপীড়নের অভিযোগ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর, পাশে থাকার ঘোষণা বিশিষ্টজনদের

 [১] দক্ষিণ আফ্রিকায় পুলিশের গুলিতে নিহত সখীপুরের আব্দুল হামিদ

[১] দক্ষিণ আফ্রিকায় পুলিশের গুলিতে নিহত সখীপুরের আব্দুল হামিদ

 মোবাইল দেখে বাচ্চাকে খাওয়ালে বিপদ!

মোবাইল দেখে বাচ্চাকে খাওয়ালে বিপদ!

 সরকারবিরোধী যুগপৎ আন্দোলন শুরু আগস্টে

সরকারবিরোধী যুগপৎ আন্দোলন শুরু আগস্টে

 ইসরাইলে আলজাজিরা নিষিদ্ধে আইন পাস

ইসরাইলে আলজাজিরা নিষিদ্ধে আইন পাস

 গলাচিপায় যুব উন্নয়নের ৭দিন ব্যাপী অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু

গলাচিপায় যুব উন্নয়নের ৭দিন ব্যাপী অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু

 কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন ইভ্যালির চেয়ারম্যান – Corporate Sangbad

কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন ইভ্যালির চেয়ারম্যান – Corporate Sangbad

 বেনাপোলে একাধিক মামলার আসামি মাদকসহ আটক – Corporate Sangbad

বেনাপোলে একাধিক মামলার আসামি মাদকসহ আটক – Corporate Sangbad