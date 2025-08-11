Advertise here
সোমবার , ১১ আগস্ট ২০২৫ | ২৭শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত
  /  বাংলাদেশ

রাঙ্গামাটিতে পুলিশে ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল পদে “সেবা ব্রতে চাকরি” নিয়োগ স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত উপায়ে সম্পন্ন হবে – রাঙ্গামাটি জেলা পুলিশ সুপার ড. এস এম ফরহাদ

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১১, ২০২৫ ৭:৫০ অপরাহ্ণ
রাঙ্গামাটিতে পুলিশে ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল পদে “সেবা ব্রতে চাকরি” নিয়োগ স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত উপায়ে সম্পন্ন হবে – রাঙ্গামাটি জেলা পুলিশ সুপার ড. এস এম ফরহাদ

আহমদ বিলাল খান

Advertise here

রাঙ্গামাটিতে “সেবা ব্রতে চাকরি” এই স্লোগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশ পুলিশে ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদে নিয়োগের দ্বিতীয় দিনের কার্যক্রম শেষে রাঙ্গামাটি জেলা পুলিশ সুপার ড. এস এম ফরহাদ হোসেন চাকরি প্রত্যাশীদের উদ্দেশ্যে বলেন, “বাংলাদেশ পুলিশে ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) নিয়োগ অত্যন্ত স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত উপায়ে সম্পন্ন হবে।” সকল প্রার্থীদের দালাল বা কোনো প্রতারকের প্রলোভনে না পড়ার আহ্বান জানিয়ে প্রার্থীদের পরবর্তী ইভেন্টের প্রস্তুতি নিয়ে আগামীকাল যথাসময়ে রাঙ্গামাটি জেলা পুলিশ লাইন্স মাঠে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেন।

সোমবার (১১ আগস্ট) সকালে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার পুলিশ লাইন্স মাঠে “সেবার ব্রতে চাকরি” এই স্লোগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশ পুলিশে ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদে নিয়োগ, জুন-২০২৫ এর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সময়সূচি অনুযায়ী টিআরসি নিয়োগ বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার পুলিশ সুপার ড. এস এম ফরহাদ হোসেনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে দ্বিতীয় দিনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

দিনব্যাপী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ২০০ মিটার দৌড়, হাই জাম্প, লং জাম্প ও পুশ-আপ ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। এসময় টিআরসি নিয়োগ বোর্ডের সদস্যবৃন্দ ও রাঙ্গামাটি জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিডিনিউজে সর্বশেষ

রাঙ্গামাটিতে পুলিশে ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল পদে “সেবা ব্রতে চাকরি” নিয়োগ স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত উপায়ে সম্পন্ন হবে – রাঙ্গামাটি জেলা পুলিশ সুপার ড. এস এম ফরহাদ
রাঙ্গামাটিতে পুলিশে ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল পদে “সেবা ব্রতে চাকরি” নিয়োগ স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত উপায়ে সম্পন্ন হবে – রাঙ্গামাটি জেলা পুলিশ সুপার ড. এস এম ফরহাদ
সর্বশেষ সংবাদ
সাংবাদিক তুহিন হত্যার বিচারের দাবিতে আনোয়ারায় মানববন্ধন
সাংবাদিক তুহিন হত্যার বিচারের দাবিতে আনোয়ারায় মানববন্ধন
সর্বশেষ সংবাদ
Malda News: স্কুল ছেড়ে সিনেমা হলে ক্লাস পড়ুয়াদের! নেপথ্যে কোন কারণ? জানলে অবাক হবেন | special class arranged for school students at a cinema hall in Malda | উত্তরবঙ্গ
Malda News: স্কুল ছেড়ে সিনেমা হলে ক্লাস পড়ুয়াদের! নেপথ্যে কোন কারণ? জানলে অবাক হবেন | special class arranged for school students at a cinema hall in Malda | উত্তরবঙ্গ
সর্বশেষ সংবাদ
তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে মালয়েশিয়ায় পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে মালয়েশিয়ায় পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
সর্বশেষ সংবাদ

বিডিনিউজে জনপ্রিয়

orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ

সর্বশেষ - বিনোদন

সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন

আপনার জন্য নির্বাচিত
বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সাথে সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সাথে সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

 Sonam Kapoor-Anand Ahuja Blessed With a Baby Boy; Ram Charan and Jr NTR’s RRR For Oscars?

Sonam Kapoor-Anand Ahuja Blessed With a Baby Boy; Ram Charan and Jr NTR’s RRR For Oscars?

 নীলফামারীতে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প

নীলফামারীতে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প

 জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী “সিন্ডিকেটে”নতুন তিন মুখ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী “সিন্ডিকেটে”নতুন তিন মুখ

 WhatsApp Update: WhatsApp-এ এই অপশনটি দেখেছেন! ৯০ শতাংশ মানুষই জানেন না এর প্রকৃত অর্থ

WhatsApp Update: WhatsApp-এ এই অপশনটি দেখেছেন! ৯০ শতাংশ মানুষই জানেন না এর প্রকৃত অর্থ

 Hangzhou Asian Games: Full India schedule on September 30; live updates, live streaming details | Asian Games 2023 News

Hangzhou Asian Games: Full India schedule on September 30; live updates, live streaming details | Asian Games 2023 News

 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও উদ্ধার সামগ্রী বিতরণ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও উদ্ধার সামগ্রী বিতরণ

 Preity Zinta Says ‘Joys of Parenthood Are Worthwhile’ As She Celebrates Children’s Day With Her Twins

Preity Zinta Says ‘Joys of Parenthood Are Worthwhile’ As She Celebrates Children’s Day With Her Twins

 পেট্রোল পাম্পে তেলের বদলে জল? ভাতারে তুমুল উত্তেজনা, দেখুন ভিডিও

পেট্রোল পাম্পে তেলের বদলে জল? ভাতারে তুমুল উত্তেজনা, দেখুন ভিডিও

 তেল সংকট মোকাবিলায় ১০ পরামর্শ আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থার

তেল সংকট মোকাবিলায় ১০ পরামর্শ আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থার
Advertise here