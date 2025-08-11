রাঙ্গামাটিতে পুলিশে ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল পদে “সেবা ব্রতে চাকরি” নিয়োগ স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত উপায়ে সম্পন্ন হবে – রাঙ্গামাটি জেলা পুলিশ সুপার ড. এস এম ফরহাদ

আহমদ বিলাল খান
আহমদ বিলাল খান
রাঙ্গামাটিতে “সেবা ব্রতে চাকরি” এই স্লোগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশ পুলিশে ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদে নিয়োগের দ্বিতীয় দিনের কার্যক্রম শেষে রাঙ্গামাটি জেলা পুলিশ সুপার ড. এস এম ফরহাদ হোসেন চাকরি প্রত্যাশীদের উদ্দেশ্যে বলেন, “বাংলাদেশ পুলিশে ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) নিয়োগ অত্যন্ত স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত উপায়ে সম্পন্ন হবে।” সকল প্রার্থীদের দালাল বা কোনো প্রতারকের প্রলোভনে না পড়ার আহ্বান জানিয়ে প্রার্থীদের পরবর্তী ইভেন্টের প্রস্তুতি নিয়ে আগামীকাল যথাসময়ে রাঙ্গামাটি জেলা পুলিশ লাইন্স মাঠে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেন।
সোমবার (১১ আগস্ট) সকালে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার পুলিশ লাইন্স মাঠে “সেবার ব্রতে চাকরি” এই স্লোগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশ পুলিশে ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদে নিয়োগ, জুন-২০২৫ এর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সময়সূচি অনুযায়ী টিআরসি নিয়োগ বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার পুলিশ সুপার ড. এস এম ফরহাদ হোসেনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে দ্বিতীয় দিনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।
দিনব্যাপী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ২০০ মিটার দৌড়, হাই জাম্প, লং জাম্প ও পুশ-আপ ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। এসময় টিআরসি নিয়োগ বোর্ডের সদস্যবৃন্দ ও রাঙ্গামাটি জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।