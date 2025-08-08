Advertise here
শুক্রবার , ৮ আগস্ট ২০২৫ | ২৪শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  বাংলাদেশ

রাঙ্গামাটি শহরের পানিবন্দি এলাকা পরিদর্শন করেন জেলা পরিষদের সদস্য হাবীব আজম

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ৮, ২০২৫ ৯:৩৫ অপরাহ্ণ
রাঙ্গামাটি শহরের পানিবন্দি এলাকা পরিদর্শন করেন জেলা পরিষদের সদস্য হাবীব আজম

আহমদ বিলাল খান

টানা মৌসুমি ভারি বর্ষণ ও উজান থেকে আসা পাহাড়ি ঢলে কাপ্তাই হ্রদের পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ফলে গত তিনদিন ধরে পানিবন্দি রয়েছেন রাঙ্গামাটির পৌর এলাকার হাজার হাজার মানুষ। ঘর-বাড়ি ডুবে যাওয়ায় এসব এলাকার মানুষ দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন।

রাঙ্গামাটি জেলা শহরের শান্তিনগর, রসূলপুর, পৌর কলোনি, আসামবস্তি, ব্রাক্ষ্মণটিলা, ধনমিয়া টিলা, পাবলিক হেলথ এলাকা হ্রদের পানিতে তলিয়ে গেছে।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) জুমার নামাজ আদায় করে এ পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখতে পৌর এলাকার শান্তি নগর এলাকা, হাসপাতাল এলাকা, হ্যাচারি এলাকা, মোল্লা পাড়া সহ শহরের বিভিন্ন পানিবন্দি এলাকা পরিদর্শন করেন পৌর এলাকার দায়িত্ব প্রাপ্ত রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদের সদস্য মো. হাবীব আজম।

এসময়ে তিনি পানিবন্দি এলাকার মানুষদের আশ্বস্ত করেন পাশে থাকার। হাবীব আজম আত্ম মানবতার সেবায় দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছেন, তিনি শিক্ষার্থীদের পাশে, অসুস্থ রুগীদের পাশে থেকে মানবতার সেবায় কাজ করে যাচ্ছেন।

