Advertise here
মঙ্গলবার , ১২ আগস্ট ২০২৫ | ২৯শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত
  /  রাজনীতি

রাজধানীতে কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় নেতা গ্রেফতার

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১২, ২০২৫ ১১:৩৫ অপরাহ্ণ
রাজধানীতে কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় নেতা গ্রেফতার


Advertise here

ঢাকা: রাজধানীর খিলক্ষেত থেকে দলীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় নেতা মো. আব্দুর রশিদ বখতিয়ার (৪৭) কে গ্রেফতার করেছে ডিএমপির কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি)।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) রাতে ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, ‘আজ মঙ্গলবার সিটি-সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন বিভাগ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে কার্যক্রম নিষিদ্ধ বাংলাদেশ কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির এক নেতা নিকুঞ্জ-২ এলাকায় অবস্থান করছেন। বিকেল ৩ টার দিকে নিকুঞ্জ-২ এলাকায় অভিযান চালিয়ে কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য আব্দুর রশিদ বখতিয়ারকে গ্রেফতার করে সিটি-সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন বিভাগ।

গ্রেফতার আসামির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলেও জানিয়েছেন পুলিশের এই কর্মকর্তা।





Source link

বিডিনিউজে সর্বশেষ

Basanti Chatterjee Death: অভিনেত্রী বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, পেটে ক্যানসার, কোমায় চলে গিয়েও অভিনয় ছাড়েননি! শেষমেশ বাড়িতে প্রয়াত জনপ্রিয় অভিনেত্রী বাসন্তী চট্টোপাধ্যায় | বিনোদন
Basanti Chatterjee Death: অভিনেত্রী বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, পেটে ক্যানসার, কোমায় চলে গিয়েও অভিনয় ছাড়েননি! শেষমেশ বাড়িতে প্রয়াত জনপ্রিয় অভিনেত্রী বাসন্তী চট্টোপাধ্যায় | বিনোদন
সর্বশেষ সংবাদ
CAA Camp Nadia নদিয়ার এই জায়গায় শুরু হয়ে গেল CAA ক্যাম্প! ঝড় তুলেছিল যে ‘বিল’! কী বলছেন সাধারণ মানুষ? CAA application process camp opens in Ranaghat, Nadia | দক্ষিণবঙ্গ
CAA Camp Nadia নদিয়ার এই জায়গায় শুরু হয়ে গেল CAA ক্যাম্প! ঝড় তুলেছিল যে ‘বিল’! কী বলছেন সাধারণ মানুষ? CAA application process camp opens in Ranaghat, Nadia | দক্ষিণবঙ্গ
সর্বশেষ সংবাদ
Numerology Predictions Today 13 August 2025: কেমন যাবে আপনার ১৩ অগাস্ট দিনটি? জানাচ্ছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা, সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী দেখে নিন ভাগ্য! Numerology Predictions Today 12 August 2025 Check Your Daily Forecast for Numbers 1 to 9 Chirag Daruwalla Pens Column know What the Day Holds for You | জ্যোতিষকাহন
Numerology Predictions Today 13 August 2025: কেমন যাবে আপনার ১৩ অগাস্ট দিনটি? জানাচ্ছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা, সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী দেখে নিন ভাগ্য! Numerology Predictions Today 12 August 2025 Check Your Daily Forecast for Numbers 1 to 9 Chirag Daruwalla Pens Column know What the Day Holds for You | জ্যোতিষকাহন
সর্বশেষ সংবাদ
জাতিসংঘের তদন্ত প্রতিবেদন মিয়ানমারের বন্দিশিবিরে দলবদ্ধ ধর্ষণ ও যৌনাঙ্গ পুড়িয়ে দেওয়া হতো
জাতিসংঘের তদন্ত প্রতিবেদন মিয়ানমারের বন্দিশিবিরে দলবদ্ধ ধর্ষণ ও যৌনাঙ্গ পুড়িয়ে দেওয়া হতো
সর্বশেষ সংবাদ

বিডিনিউজে জনপ্রিয়

orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ

সর্বশেষ - বিনোদন

সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন

আপনার জন্য নির্বাচিত
কফিতেও ওজন কমে

কফিতেও ওজন কমে

 একসপ্তাহ পর ছেলের বিয়ে, নিমন্ত্রণ সেরে ফিরছিলেন দম্পতি! পরিণতি হল মর্মান্তিক

একসপ্তাহ পর ছেলের বিয়ে, নিমন্ত্রণ সেরে ফিরছিলেন দম্পতি! পরিণতি হল মর্মান্তিক

 টাঙ্গাইলে গজারী বল্লী ভর্তি একটি ট্রাক আটক করেছে বন বিভাগ

টাঙ্গাইলে গজারী বল্লী ভর্তি একটি ট্রাক আটক করেছে বন বিভাগ

 2022-power-theft-will-be-curbed-through-technology-qualcomm-offers-solution | বিদ্যুৎ চুরি ঠেকাতে সক্ষম হবে ৫জি প্রযুক্তি, জানাল কোয়ালকম – News18 Bangla

2022-power-theft-will-be-curbed-through-technology-qualcomm-offers-solution | বিদ্যুৎ চুরি ঠেকাতে সক্ষম হবে ৫জি প্রযুক্তি, জানাল কোয়ালকম – News18 Bangla

 Novak Djokovic vs Stefanos Tsitsipas, French Open 2021 Live: Djokovic meets Tsitsipas in Old vs New final

Novak Djokovic vs Stefanos Tsitsipas, French Open 2021 Live: Djokovic meets Tsitsipas in Old vs New final

 ছোট বোনকে বাঁচাতে ৩ বোনের মৃত্যু : মা-বাবার পাশে মেয়র

ছোট বোনকে বাঁচাতে ৩ বোনের মৃত্যু : মা-বাবার পাশে মেয়র

 পুরান ঢাকার এক বাসায় বিস্ফোরণ, ২ সন্তানসহ স্বামী-স্ত্রী দগ্ধ

পুরান ঢাকার এক বাসায় বিস্ফোরণ, ২ সন্তানসহ স্বামী-স্ত্রী দগ্ধ

 Aamir Khan Reveals Late-Night Drinking Sessions With SRK, Salman Khan; Sobhita Dhulipala Moved By Zainab | Bollywood News

Aamir Khan Reveals Late-Night Drinking Sessions With SRK, Salman Khan; Sobhita Dhulipala Moved By Zainab | Bollywood News

 শেরপুরে মাদকবিরোধী অভিযানে আটক ৩ – Corporate Sangbad

শেরপুরে মাদকবিরোধী অভিযানে আটক ৩ – Corporate Sangbad

 আগামীর বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেবে শিক্ষার্থীরাই: এমপি কাজী নাবিল

আগামীর বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেবে শিক্ষার্থীরাই: এমপি কাজী নাবিল
Advertise here