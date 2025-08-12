লন্ডনে প্রবাসীদের ভোটাধিকার দাবিতে সমাবেশ ইউকে এনসিপি’র

ঢাকা: লন্ডনের বিখ্যাত টাওয়ার ব্রিজের সামনে প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিতের দাবিতে সমাবেশ করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স ইউকে।
সোমবার (১১ আগস্ট) স্থানীয় সময় বিকেলে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে সংগঠনের নেতারা ও প্রবাসী বাংলাদেশিরা অংশ নেন।
সমাবেশে বক্তারা বলেন, ‘ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম স্টেকহোল্ডার হলো জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে মন ও মননে ধারণ করা প্রবাসী রেমিট্যান্স যোদ্ধারা। নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণ, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়ন অসম্ভব হবে যদি আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত না করা হয়।’
তারা আরও বলেন, প্রবাসীরা ‘রেমিট্যান্স শাটডাউন’ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত বাংলাদেশে রেমিট্যান্স জোয়ার বইয়ে দিয়ে ভঙ্গুর অর্থনীতিকে সচল করেছেন। তাই দরদ নয়, দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
সমাবেশে অংশগ্রহণকারীরা ‘আমার ভোট আমি দেব, প্রবাস থেকেও অংশ নেব’—এই স্লোগান দেন।