মঙ্গলবার , ১২ আগস্ট ২০২৫ | ২৮শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  /  রাজনীতি

শপথের প্রতিশ্রুতি পূরণ না করে সরকারকে যেতে দিব না: নাহিদ

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১২, ২০২৫ ৮:৩৬ অপরাহ্ণ
শপথের প্রতিশ্রুতি পূরণ না করে সরকারকে যেতে দিব না: নাহিদ


ঢাকা: জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, অন্তর্বর্তী সরকার হাজারো রক্তের বিনিময়ে যে প্রতিশ্রুতি নিয়ে শপথ নিয়েছেন, সেটি আদায় না করা পর্যন্ত এই সরকারকে যেতে দেওয়া হবে না। তিনি আরও বলেন, গণজীবন মুক্ত করতে ও গণঅভ্যুত্থানের স্বপ্নের সার্থকতায় আমাদের এখনো অনেক কাজ বাকি।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন অব বাংলাদেশ (কেআইবি) অডিটোরিয়ামে আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় নাগরিক পার্টির যুব উইং আয়োজনকৃত জাতীয় যুব সম্মেলন ২০২৫-এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ‘গত এক বছরে অনেক ছাড় দিয়েছি, কিন্তু জুলাইয়ের ঘোষণাপত্রে এক বিন্দু ছাড় দেওয়া যাবে না। দেশের স্থিতিশীলতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় আমাদের সকল রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমরা এবার ছাড় দিব না।’

নাহিদ ইসলাম আরও বলেন, ‘গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্বে গঠিত এনসিপি রাজপথ থেকে উঠে আসা একটি দল। জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানের সেই আকাঙ্ক্ষা ও স্পৃহা নিয়ে আমরা যুবশক্তিকে আরও গড়ে তুলব। তরুণ সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশের পুনর্গঠন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কাজ করতে হবে।’

নাহিদ ইসলাম বলেছেন, জাতীয় প্রতিরক্ষার অংশ হিসেবে তরুণদের গড়ে তুলতে হবে। তাদের সামরিকভাবে ট্রেনিং করতে হবে। বাংলাদেশের গণপ্রতিরক্ষার অংশীদার করতে হবে। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য তরুণদের সবসময়ের জন্য প্রস্তুত করে রাখতে হবে।

তিনি বলেন, এখন এই তারুণ্যের যে শক্তি, গণঅভ্যুত্থানের পরে যে শক্তি বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে এখনো রয়েছে, সেই শক্তিকে আমরা কতটুকু কাজে লাগাব, এই রাষ্ট্র কতটুকু কাজে লাগাবে, সেই সিদ্ধান্ত আমাদেরকেই নিতে হবে। আমরা যে প্রতিশ্রুতি, যেই ওয়াদা দেশের তরুণদের প্রতি, জনগণের প্রতি দিয়েছি, ইনশাল্লাহ সেই ওয়াদা আমরা পালন করব।

তিনি আরও বলেন, সারাদেশে জাতীয় যুবশক্তির আলোড়ন তৈরি হয়েছে। আমরা জুলাই পদযাত্রার মধ্য দিয়ে এটি দেখেছি। জুলাই পদযাত্রায় সারাদেশের প্রায় প্রত্যেকটি জেলায় জাতীয় যুবশক্তির সংগঠকরা আমাদের সহযোগিতা করেছেন। তরুণদেরকে জুলাই পদযাত্রায় নিয়ে এসেছে।

২৪-এর গণঅভ্যুত্থানকে ব্যর্থ করতে সব ধরনের আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে মন্তব্য করে নাহিদ ইসলাম বলেন, সমীকরণ এখনও শেষ হয়নি। যারা এখনই সমীকরণ মিলিয়ে ফেলছে, তারা ভুল পথে হাঁটছে। গত এক বছর ছাড় দিয়েছি, জুলাই ঘোষণাপত্রে ছাড় দিয়েছি, জুলাই সনদে এক শতাংশও ছাড় দেওয়া হবে না।

অভ্যুত্থানের শক্তি এখনো রাজপথে আছে হুঁশিয়ারি দিয়ে নাহিদ বলেন, অভ্যুত্থানের এক বছর পার হয়েছে। অনেক হিসাবনিকাশ করেছি। আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি। গত একবছরে জাতীয় নাগরিক পার্টি ছাড় দিয়েছে। এখন আর ছাড় দেবে না। জুলাই সনদের যে উদ্দেশ্য তা প্রতিষ্ঠা করেই নির্বাচনে অংশ নেব।

নিজেদের মধ্যে ঐক্য ধরে রাখতে না পারলে আরেকটি ১/১১ আসবে মন্তব্য করে তিনি বলেন, নির্বাচন চাই। তবে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। জুলাই সনদে একবিন্দুও ছাড় দেওয়া হবে না। প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না হলে কোনও রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় যেতে পারবে না।

এনসিপির আহ্বায়ক বলেন, সংশোধন ও সংস্কার নিজেদের ঘর থেকে শুরু করতে হবে। চাঁদাবাজি কোনও রাজনৈতিক দলের ইমেজের জন্য ভালো নয়। যারা সুবিধা নেওয়ার জন্য দলে এসেছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত যুবনেতারা উপস্থিত থেকে তরুণদের ঐক্য, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও দেশের উন্নয়ন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন।

এনসিপির এই যুব সম্মেলন তরুণদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার এবং আগামী প্রজন্মকে নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত করার লক্ষ্যে আয়োজন করা হয়।





