শুরু হল JioAirFiber পরিষেবা! কী কী সুবিধা পাবেন? কীভাবে? দেখে নিন এক নজরে

গত মাসেই দেশের আটটি শহরে AirFiber চালু করার কথা ঘোষণা করেছিল Jio। গণেশ চতুর্থীর দিন সেই পরিষেবার শুভ সূচনা হল। Jio দিচ্ছে তার ব্যবহারকারীদের একটি অল-ইন-ওয়ান ওয়্যারলেস ব্যবস্থায় আপগ্রেড করার সুযোগ। এর ফলে এক ছাতার তলায় চলে আসবে বিনোদন, ব্রডব্যান্ড এবং ডিজিটাল এক্সপেরিয়েন্স।

এখনও যাঁরা জানেন না কীভাবে পাওয়া যাবে Jio AirFiber, অথবা পুরনো JioFiber-এর সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায়, তাঁরা জেনে নিতে পারেন বিস্তারিত—

কীভাবে পাওয়া যাবে Jio AirFiber সংযোগ?

আগ্রহীরা WhatsApp-এ বুকিং করতে পারেন। এজন্য Jio-র নিজস্ব ওয়েবসাইটে যাওয়া যেতে পারে। নিকটবর্তী কোনও Jio স্টোরেও খোঁজ নেওয়া যেতে পারে। অথবা, মিসড করল করা যেতে পারে ৬০০০৮-৬০০০৮ নম্বরে। এরপর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিতে হবে। তারপর Jio প্রতিনিধিরাই যোগাযোগ করে নেবেন।

JioFiber গ্রাহকদের কী করতে হবে?

Jio দাবি করেছে, ব্যবহারকারীরা একটি অতিরিক্ত উচ্চ-মানের ওয়্যারলেস ব্যাকআপ পরিষেবা হিসাবে Jio AirFiber বেছে নিতে পারেন। তাই যদি কোনও গ্রাহকের ইতিমধ্যেই JioFiber থাকে, তাহলে তা এই সংযোগ এবং বিনোদনের জন্য যথেষ্ট।

নতুন Jio AirFiber সংযোগ পাওয়ার জন্য কি ইনস্টলেশন প্রয়োজন?

হ্যাঁ, একটি আউটডোর ইউনিট ইনস্টল করতে হবে গ্রাহকের বাড়ির ছাদে বা অন্য খোলা অংশে।

ইনস্টলেশন খরচ কেমন?

ইনস্টলেশনের জন্য ১ হাজার টাকা দিতে হবে। যদি কোনও গ্রাহক বার্ষিক পরিকল্পনা বেছে নেন তাহলে ছাড় পাওয়া যেতে পারে। ব্যবহারকারীরা ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ডে ইএমআই ব্যবহার করে অর্থপ্রদান করতে পারেন।

Jio AirFiber-এর সুবিধাগুলি কী কী?

যদি কোনও গ্রাহক একটি নতুন সংযোগ চান, তাহলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর সুবিধা হবে। কোনও রকম অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই সাড়ে পাঁচশোরও বেশি ডিজিটাল টিভি চ্যানেল দেখা যাবে। সঙ্গে থাকছে প্রথম সারির ১৬টির বেশি OTT অ্যাপ। এর সঙ্গে পাওয়া যাবে ইনডোর ওয়াইফাই পরিষেবা, এমনকী রাউটার এবং স্মার্ট সেট-টপ বক্সের মতো হোম ডিভাইসগুলিও ব্যবহার করা যাবে।

Published by:Ankita Tripathi First published: September 19, 2023, 18:44 IST

