মঙ্গলবার , ১২ আগস্ট ২০২৫ | ২৮শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  /  রাজনীতি

‘শেখ হাসিনার দুর্নীতির সব মামলা দ্রুতই দৃশ্যমান হবে’

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১২, ২০২৫ ২:১৯ অপরাহ্ণ
'শেখ হাসিনার দুর্নীতির সব মামলা দ্রুতই দৃশ্যমান হবে'


রংপুর: শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে থাকা দুর্নীতির সব মামলা দ্রুত সময়ের মধ্যে দৃশ্যমান করা হবে বলে জানিয়েছেন দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আব্দুল মোমেন। পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা অন্যান্য মামলাগুলোও পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নিচ্ছে দুদক।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) দুপুরে রংপুর নগরীর স্টেশন রোডে দুদকের সমন্বিত জেলা ও বিভাগীয় কার্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে দুদক কঠোর অবস্থানে রয়েছে উল্লেখ করে দুদক চেয়ারম্যান বলেন, ‘বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ কোনো রাজনৈতিক সরকার নয়। তবে আশার কথা, এই পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা দুর্নীতির বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার অবস্থানে রয়েছেন। কিন্তু উপদেষ্টা পরিষদ ও ছাত্র সমন্বয়কদের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তের আওতায় আনা হবে। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ প্রমাণিত হলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।’

অনুষ্ঠানে রংপুরের জেলা প্রশাসক রবিউল ফয়সালসহ দুদকের আঞ্চলিক ও জেলার অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।





Source link

