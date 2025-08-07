শোকজের জবাব দিলেন এনসিপির ৫ নেতা

ঢাকা: জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) শীর্ষ পাঁচ নেতার কক্সবাজার ভ্রমণ নিয়ে দলে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এ ঘটনায় দল থেকে কারণ দর্শানোর (শোকজ) নোটিশ পাওয়ার পর তারা নিজেদের ব্যাখ্যা জমা দিয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) রাতে এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব (দফতর) সালেহ উদ্দিন সিফাত বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
সিফাত বলেন, ‘নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে নেতারা শোকজের জবাব যথাসময়ে আহ্বায়ক ও সদস্য সচিবের কাছে দিয়েছেন। এখন এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন দলের শীর্ষ নেতারা। প্রয়োজনে তা গণমাধ্যমকে জানানো হবে।’
এর আগে, ৫ আগস্ট জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রথমবার্ষিকীর দিন কক্সবাজার ভ্রমণে যান দলের দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ, উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারা ও যুগ্ম আহ্বায়ক খালেদ সাইফুল্লাহ।
ওই দিন রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে শহিদদের স্মরণে নানা কর্মসূচি পালিত হলেও এই নেতাদের অবকাশযাপনমূলক সফর ঘিরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তীব্র সমালোচনার ঝড় ওঠে। এ ঘটনায় দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে ওই পাঁচ নেতাকে শোকজ নোটিশ দেওয়া হয়।