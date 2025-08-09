Advertise here
শনিবার , ৯ আগস্ট ২০২৫ | ২৫শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত
  /  বাংলাদেশ

শ্রীবরদীতে পক্ষাঘাতগ্রস্থ স্ত্রীকে জীবন্ত কবর দেয়ার চেষ্টা স্বামীর, ভিডিও ভাইরাল

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ৯, ২০২৫ ১২:১৮ অপরাহ্ণ
শ্রীবরদীতে পক্ষাঘাতগ্রস্থ স্ত্রীকে জীবন্ত কবর দেয়ার চেষ্টা স্বামীর, ভিডিও ভাইরাল

রিয়াদ আহাম্মেদ, শেরপুর প্রতিনিধি:
শেরপুরের শ্রীবরদীতে স্ত্রীকে জীবন্ত কবর দেওয়ার চেষ্টা করার অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। প্রায় ছয় বছর ধরে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে বিছানায় স্ত্রী মলত্যাগ করায় স্বামী ক্ষিপ্ত হয়ে এমন কাজ করেছে বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এরইমধ্যে ভাইরাল হয়েছে।

Advertise here

শুক্রবার (০৮ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার কাকিলাকুড়া ইউনিয়নের খোশালপুর কানিপাড়া বাজার সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী ওই বৃদ্ধার নাম খোশেদা বেগম (৭০) এবং অভিযুক্ত স্বামীর নাম মো. খলিলুর রহমান (৮০)। খলিল খোশালপুর মধ্যপাড়ার মৃত জহুর আলীর ছেলে।

ভিডিওতে দেখা যায়, খোশালপুর মধ্যপাড়ার মৃত জহুর আলীর ছেলে মো. খলিলুর রহমান (৮০) তার স্ত্রী খোশেদা বেগম (৭০) কে ঘর থেকে টেনে উঠানে নিয়ে আসছেন। এর আগেই ঘরের সামনে উঠানের একটি অংশে কোদাল দিয়ে সামান্য পরিমাণ গর্ত করে রেখেছেন। পরে সেই গর্তের ভেতর তাকে রেখে তার ওপর কোদাল দিয়ে মাটি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এতে অসুস্থ ওই বৃদ্ধা আত্মরক্ষায় চিৎকার করছেন। এতে তার স্বামী ক্ষিপ্ত হয়ে সজোরে মুখে থাপ্পর মারছেন।

অন্যদিকে তার পাশে একাধিক মানুষ থাকলেও কেউ তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসছে না। এছাড়াও নিখুঁতভাবে একজন ভিডিও করছেন তিনিও রক্ষায় এগিয়ে যাচ্ছেন না। তবে ভিডিওটি তাদের নাতি মো. খোকন (১৯) ধারণ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট করেছেন বলে জানায় স্থানীয়রা। পরে এই ভিডিও রাতারাতি ভাইরাল হয়ে যায়।

স্থানীয়রা জানায়, প্রায় ছয় বছর ধরে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে শয্যাশায়ী রয়েছেন বৃদ্ধা খোশেদা বেগম। একটা সময় অনেক সেবা ও চিকিৎসা করেও কোনো কাজে আসেনি। তবে বর্তমানে তার স্বামী তার সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করছেন না। দীর্ঘসময় যন্ত্রণা সইতে না পেরে অতিষ্ঠ হয়ে যান বৃদ্ধ স্বামী। স্ত্রীর চিকিৎসা, ঔষধ ও সেবা করতে করতে তিনিও অসহ্য হয়ে গেছে। আসলে দীর্ঘ সময় পারিবারিক যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে রাগে এমন ঘটনা ঘটিয়েছে বলে ধারণা স্থানীয়দের।

স্থানীয় রফিকুল বলেন, খলিল কাকা আসলে খারাপ লোক না। সবার সঙ্গে হাসিখুশি চলেন। তবে তার স্ত্রীর অসুস্থতার পর থেকে মন খারাপ থাকে। তিনি আজ এমন কাণ্ড কেন ঘটালেন বুঝতে পারছি না।

প্রতিবেশী হাসনাত বলেন, তিনি তেমন ঝামেলায় জড়ান না, তবে গরিব মানুষ। শুক্রবারই স্ত্রীর জন্য একটি চেয়ার কমোড কিনে আনেন। স্ত্রী চোখে ভালো দেখেন না। একটু কথা না শোনায় আজ এ ঘটনা ঘটে। তবে তার নাতি ভিডিওটি ফেসবুকে পোস্ট করায় বিষয়টি ছড়িয়ে পড়ে।

এ ব্যাপারে শ্রীবরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আনোয়ার জাহিদ বলেন, ভিডিও চিত্র দেখার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি স্থানীয় নেতাদের মাধ্যমে সামাজিকভাবে সমাধান হয়েছে শুনেছি। তবে লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ ঘটনার ব্যাপারে শ্রীবরদী উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) শেখ জাবের আহমেদ গণমাধ্যমকে বলেন, আমি ভিডিওটি দেখেছি। বিষয়টি সত্যিই মর্মান্তিক। এ বিষয়ে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিডিনিউজে সর্বশেষ

শ্রীবরদীতে পক্ষাঘাতগ্রস্থ স্ত্রীকে জীবন্ত কবর দেয়ার চেষ্টা স্বামীর, ভিডিও ভাইরাল
শ্রীবরদীতে পক্ষাঘাতগ্রস্থ স্ত্রীকে জীবন্ত কবর দেয়ার চেষ্টা স্বামীর, ভিডিও ভাইরাল
সর্বশেষ সংবাদ
North Bengal Weather Update: উইকএন্ডে উত্তর কাঁপিয়ে বৃষ্টির লাগাতার ধারা, জেলায়-জেলায় তুমুল বৃষ্টি, রইল উত্তরবঙ্গের ওয়েদার আপডেট | Weekend Weather Update: All the districts will recieve rain, know weather update | উত্তরবঙ্গ
North Bengal Weather Update: উইকএন্ডে উত্তর কাঁপিয়ে বৃষ্টির লাগাতার ধারা, জেলায়-জেলায় তুমুল বৃষ্টি, রইল উত্তরবঙ্গের ওয়েদার আপডেট | Weekend Weather Update: All the districts will recieve rain, know weather update | উত্তরবঙ্গ
সর্বশেষ সংবাদ
‘Happy Rakshabandhan’: Shreyas Iyer posts cute photo with sister Shresta – watch | Off the field News
‘Happy Rakshabandhan’: Shreyas Iyer posts cute photo with sister Shresta – watch | Off the field News
খেলাধুলা
Siliguri News: সরকারি জমি বিক্রির ছক! যেভাবে ফাঁদ পাতলেন জমি হাঙররা, রহস্য ফাঁস হতেই ছোটাছুটি প্রশাসনিক আধিকারিকদের | siliguri news land mafias planing to illegally sell government land in naxalbari later administrator takes step | উত্তরবঙ্গ
Siliguri News: সরকারি জমি বিক্রির ছক! যেভাবে ফাঁদ পাতলেন জমি হাঙররা, রহস্য ফাঁস হতেই ছোটাছুটি প্রশাসনিক আধিকারিকদের | siliguri news land mafias planing to illegally sell government land in naxalbari later administrator takes step | উত্তরবঙ্গ
সর্বশেষ সংবাদ

বিডিনিউজে জনপ্রিয়

orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ

সর্বশেষ - বিনোদন

সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন

আপনার জন্য নির্বাচিত
Kendall Jenner Goes Topless Twice In A Month, Turns Her Back To Camera in Barely There Swimsuit | Photos

Kendall Jenner Goes Topless Twice In A Month, Turns Her Back To Camera in Barely There Swimsuit | Photos

 Only Some People Benefitting from ‘System’, Others Paying GST and Dying of Hunger: Rahul Gandhi

Only Some People Benefitting from ‘System’, Others Paying GST and Dying of Hunger: Rahul Gandhi

 লভ্যাংশ পাঠিয়েছে আরডি ফুড – Corporate Sangbad

লভ্যাংশ পাঠিয়েছে আরডি ফুড – Corporate Sangbad

 Spirit of cricket on display! Tom Curran called back to bat despite ‘Out’ call in ILT20. Watch | Cricket News

Spirit of cricket on display! Tom Curran called back to bat despite ‘Out’ call in ILT20. Watch | Cricket News

 সামাজিক সুরক্ষায় বাংলাদেশকে ১০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দেবে কোরিয়া

সামাজিক সুরক্ষায় বাংলাদেশকে ১০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দেবে কোরিয়া

 কুয়েটে হামলার ঘটনায় বৈবিছাআ ও শিবির জড়িত: ছাত্রদল

কুয়েটে হামলার ঘটনায় বৈবিছাআ ও শিবির জড়িত: ছাত্রদল

 গলাচিপায় লাল মিয়া স্মৃতি সংসদের উদ্যোগে চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ   

গলাচিপায় লাল মিয়া স্মৃতি সংসদের উদ্যোগে চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ   

 World Test Championship final is like World Cup final for me: Neil Wagner | Cricket News

World Test Championship final is like World Cup final for me: Neil Wagner | Cricket News

 ফাঁকা ঢাকায় রেসিং করলেই ব্যবস্থা : ডিএমপি

ফাঁকা ঢাকায় রেসিং করলেই ব্যবস্থা : ডিএমপি

 রাতে পিএস’কে অব্যাহতি, সকালে বাংলো ত্যাগ ইবি উপাচার্যের

রাতে পিএস’কে অব্যাহতি, সকালে বাংলো ত্যাগ ইবি উপাচার্যের
Advertise here