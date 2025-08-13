Advertise here
বুধবার , ১৩ আগস্ট ২০২৫ | ২৯শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
সম্প্রসারণবাদ বিরোধী রাজনীতির পথিকৃৎ ছিলেন আনোয়ার জাহিদ : গোলাম মোস্তফা

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১৩, ২০২৫ ৪:৩৯ অপরাহ্ণ
সম্প্রসারণবাদ বিরোধী রাজনীতির পথিকৃৎ ছিলেন আনোয়ার জাহিদ : গোলাম মোস্তফা

ভারতীয় আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদ বিরোধী রাজনীতির পথিকৃৎ ছিলেন আনোয়ার জাহিদ। যখনই আধিপত্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠবে তখনই আনোয়ার জাহিদ আমাদের সামনে চলে আসবেন আলো হিসাবে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি – বাংলাদেশ ন্যাপ মহাসচিব এম. গোলাম মোস্তফা ভুইয়া।

তিনি বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনায় আনোয়ার জাহিদের দেখানো পথে পথহারা রাজনীতিকে সংস্কার করতে না পারলে রাজনীতি আবারো পথ হারাতে পারে। দেশের রাজনীতি পথ হারালে জুলাইয়ের অর্জন ছিনতাই হয়ে যাবে।

বুধবার (১৩ আগস্ট) প্রাজ্ঞ সাংবাদিক ও রাজনীতিক জননেতা আনোয়ার জাহিদের ১৭তম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে মীরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তার কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন ও দোয়া শেষে তিনি এসব কথা বলেন।

জননেতা আনোয়ার জাহিদ স্মৃতি সংসদ ও জাতীয় জনতা ফোরাম এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

ন্যাপ মহাসচিব গোলাম মোস্তফা ভুইয়া আরো বলেন, দুর্নীতি আর দুবৃত্তায়নের কারণে রাজনীতি ক্রমান্বয়ে জনগনের আস্থা হারাচ্ছে। সুবিধাবাদি আর লুটেরারা আবারো রাজনীতি নিয়ন্ত্রনের ষড়যন্ত্র করছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে যে জাতীয় ঐক্য পরতিষ্ঠিত হয়েছিল তাতে বিভক্তি সৃষ্টি হয়েছে। এই বিভক্তির ফলে রাজনীতিবিদরা পরিহাসের পাত্রে পরিণত হচ্ছে। দলীয় বিবেচনায় তাদের অসম্মানিত করা হচ্ছে। যা জাতির জন্য কল্যাণকর নয়।

তিনি বলেন, উজান স্রোতের যাত্রী জননেতা আনোয়ার জাহিদও শেষ জীবনে শিকার হয়েছিলেন তথাকতিথ জাতীয়তাবাদী সুবিধাবাদি রাজনীতির।

জাতীয় জনতা ফোরাম সভাপতি ও ফ্যাসীবাদ প্রতিরোধ আন্দোলনের আহ্বায়ক মোহাম্মদ অলিদ বিন সিদ্দিক তালুকদার আনোয়ার জাহিদকে একজন সব্যসাচি রাজনীতিক হিসাবে আখ্যায়িত করে বলেন, বাংলাদেশের রাজনীতি ইতিহাসে এক ধ্রæবতারার নাম আনোয়ার জাহিদ। নীতিহীন রাজনীতির যুগে তিনি ছিলেন অনুস্মরণীয় ও অনুকরণীয়।
তিনি বলেন, মরহুম আনোয়ার জাহিদ ছিলেন সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী নেতা ও দেশপ্রেমিক । এক সময়ের খ্যাতিমান সাংবাদিক।

এনডিপি মহাসচিব ও আনোয়ার জাহিদ স্মৃতি সংসদ সমন্বয়কারী মো. মঞ্জুর হোসেন ঈসা বলেন, আনোয়ার জাহিদ আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে। মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী ও জাতীয় নেতা মশিউর রহমান যাদু মিয়া পরবর্তী জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির স্বার্থক নেতৃত্ব ছিলেন তিনি। যখন রাজনীতিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে আঙ্গুল উঠানো হয় তখন তাকে উপস্থিত করা যায় সততার দৃষ্টান্ত হিসাবে।

এসময় বাংলাদেশ ন্যাপ মহাসচিব এম. গোলাম মোস্তফা ভুইয়া, ফ্যাসীবাদ প্রতিরোধ আন্দোলনের আহ্বায়ক মোহাম্মদ অলিদ বিন সিদ্দিক তালুকদার, এনডিপি মহাসচিব মো. মঞ্জুর হোসেন ঈসা ছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন সেলিম খান, সাইদুর রহমান, জামাল সরকার সহ দলীয় নেতৃবৃন্দ।

