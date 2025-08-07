Advertise here
বৃহস্পতিবার , ৭ আগস্ট ২০২৫ | ২৪শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত
  /  অর্থনীতি

সাউথইস্ট ব্যাংকের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ৭, ২০২৫ ৪:২৮ অপরাহ্ণ
সাউথইস্ট ব্যাংকের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad


Advertise here

পুঁজিবাজার ডেস্ক: দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন হয়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্রমতে, সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসির ঋণমান দীর্ঘমেয়াদে ‘এএ’ রেটিং হয়েছে। আর স্বল্পমেয়াদে ক্রেডিট রেটিং হয়েছে ‘এসটি-’।

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত হিসাব বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ৩০ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও অন্যান্য গুনগত পরিমানগত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এই রেটিং নির্ণয় করা হয়েছে। কোম্পানিটির রেটিং নির্ণয় করেছে ক্রেডিট রেটিংস ইনফরমেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড।





Source link

বিডিনিউজে সর্বশেষ

বাংলায় এসআইআর হবে না, দাবি অভিষেকের! দেখুন ভিডিও
বাংলায় এসআইআর হবে না, দাবি অভিষেকের! দেখুন ভিডিও
সর্বশেষ সংবাদ
কর্ণফুলীতে দুরন্ত দুর্বারের মাসব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
কর্ণফুলীতে দুরন্ত দুর্বারের মাসব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
সর্বশেষ সংবাদ
রাঙ্গামাটি শহরের পানিবন্দি এলাকা পরিদর্শন করেন জেলা পরিষদের সদস্য হাবীব আজম
রাঙ্গামাটি শহরের পানিবন্দি এলাকা পরিদর্শন করেন জেলা পরিষদের সদস্য হাবীব আজম
সর্বশেষ সংবাদ
রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, কমিউনিস্ট নেতা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রথম প্রয়াণবার্ষিকী, শ্রদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের | কলকাতা
রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, কমিউনিস্ট নেতা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রথম প্রয়াণবার্ষিকী, শ্রদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের | কলকাতা
সর্বশেষ সংবাদ

বিডিনিউজে জনপ্রিয়

orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ

সর্বশেষ - বিনোদন

সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন

আপনার জন্য নির্বাচিত
CPI MP to RS Secy-gen on Parl Ruckus

CPI MP to RS Secy-gen on Parl Ruckus

 Sonam Kapoor Rubbishes Pregnancy Rumours With Latest Post on ‘First Day of My Period’

Sonam Kapoor Rubbishes Pregnancy Rumours With Latest Post on ‘First Day of My Period’

 টাঙ্গাইল ৬ আসনে ১৬ জনকে টপকে নৌকায় উঠলেন আহসানুল ইসলাম টিটু

টাঙ্গাইল ৬ আসনে ১৬ জনকে টপকে নৌকায় উঠলেন আহসানুল ইসলাম টিটু

 সিদ্ধার্থ মালহোত্রার ‘শেরশাহ’ মুক্তির দিন ঘোষণা, OTT-তেই দেখা যাবে ছবি– News18 Bangla

সিদ্ধার্থ মালহোত্রার ‘শেরশাহ’ মুক্তির দিন ঘোষণা, OTT-তেই দেখা যাবে ছবি– News18 Bangla

 ই-অরেঞ্জ গ্রাহকদের আটকে থাকা তিন কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা ফেরত চেয়ে আইনী নোটিশ

ই-অরেঞ্জ গ্রাহকদের আটকে থাকা তিন কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা ফেরত চেয়ে আইনী নোটিশ

 Warne ‘a hero’ to current Australia team, says captain Cummins | Cricket News

Warne ‘a hero’ to current Australia team, says captain Cummins | Cricket News

 F1: Six out of six for Red Bull as Max Verstappen wins in Monaco | Racing News

F1: Six out of six for Red Bull as Max Verstappen wins in Monaco | Racing News

 Latest Entertainment News Live Updates Today (September 28, 2024): Badshah Reveals He’ll Be Introducing SRK On IIFA Stage, Says His Legs Are Shaking I WATCH

Latest Entertainment News Live Updates Today (September 28, 2024): Badshah Reveals He’ll Be Introducing SRK On IIFA Stage, Says His Legs Are Shaking I WATCH

 মনপুরায় পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

মনপুরায় পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

 দেশের মানুষ যেন নরকের আগুনে জ্বলছে: জি এম কাদের

দেশের মানুষ যেন নরকের আগুনে জ্বলছে: জি এম কাদের
Advertise here