Advertise here
শনিবার , ৯ আগস্ট ২০২৫ | ২৫শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত
  /  রাজনীতি

‘সাবেক প্রধান বিচারপতিকে হাতকড়া পরানো মহা অন্যায় হয়েছে’

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ৯, ২০২৫ ৮:৫১ অপরাহ্ণ
‘সাবেক প্রধান বিচারপতিকে হাতকড়া পরানো মহা অন্যায় হয়েছে’


Advertise here

রাজবাড়ী: বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি-এর কেন্দ্রীয় কমিটির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক কমরেড নূর আহমদ বকুল বলেছেন, অপরাধ প্রমাণ ছাড়াই প্রধান বিচারপতিকে হাতকড়া পরিয়ে জেলে পাঠানো হয়েছে—যা মহা অন্যায় হয়েছে। এসব প্রতিশোধের রাজনীতি উসকে দেবে।

শনিবার (৯ আগস্ট) রাজবাড়ী জেলা ওয়ার্কার্স পার্টির কার্যালয়ে জেলা সাধারণ সম্পাদক কমরেড আরবান আলীর স্মরণে আয়োজিত শোক সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে তিনি এসব কথা বলেন।

নূর আহমদ বলেন, প্রধান বিচারপতি কেবল রায় ঘোষণা করেছেন, যেখানে প্যানেলের সাত বিচারকের মধ্যে চারজন রায়ে সই করেছেন এবং তিনজন করেননি। এই রায় ঘোষণায় তার কোনো অপরাধ নেই। এখানে তাকে হাতকড়া পরানো মহা অন্যায় হয়েছে।

সরকারি শাসনব্যবস্থা নিয়ে সমালোচনা করে তিনি বলেন, শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদ আমরা দেখেছি। কিন্তু বর্তমান ফ্যাসিবাদ হলো নয়া ফ্যাসিবাদ। এই নয়া ফ্যাসিবাদে মৌলবাদ প্রাধান্য পেয়েছে। শেখ হাসিনার রাষ্ট্র শাসনে দুর্বলতা ছিল। তার দলের এমপিদের সীমাহীন লুটপাট শেখ হাসিনা থামাতে পারেনি। তার এমপিরা জমিদার হয়ে গেলেন। বিশাল বিশাল সব প্রসাদ তৈরি করলেন। কিন্তু শেখ হাসিনার প্রতি মানুষের ভয়ও ছিল।

কমরেড নূর আহমদ  বলেন, আওয়ামী লীগের ওপর মানুষের ক্ষোভ ছিল। এমপিদের বাড়ি বানানোতে মানুষের চোখ টাটাতে পারে। তারা ব্যাংক লুট করেছে। কিন্তু তাদের বাড়িতে কে আগুন দিয়েছেন? সাধারণ মানুষ সেই আগুন দেয়নি। বিএনপি ও জামায়াতের লোকজন এই আগুন দিয়েছেন। এতে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই প্রতিহিংসা বাস্তবায়ন করার মধ্য দিয়ে দেশকে গৃহযুদ্ধের মানসিকতার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন ব্যাগের মধ্যে খুন হওয়া মানুষ পাওয়া যাচ্ছে। যেমন করে সাংবাদিক খুন হচ্ছে, সাধারণ মানুষ খুন হচ্ছে, যেমন করে মায়েদের উলঙ্গ করে নিত্য করা হচ্ছে। নিশ্চই সভ্য মানুষ এগুলো সহ্য করতে পারেন না।

আরবান আলীর স্মরণে কমরেড নূর আহমদ বকুল বলেন, যারা মানুষের জন্য কাজ করে তাদের মৃত্যু হয় না। আরবান আলী ছিলেন সত্যিকার অর্থেই গণমানুষের নেতা। একজন নির্লোভ, নিরহংকার মানুষ ছিলেন তিনি। দেশ, মানুষ ও সমাজের জন্য তিনি নীরবে কাজ করে গেছেন। তার অভাব কখনও পূরণ হওয়ার নয়।

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির রাজবাড়ী জেলা শাখার সভাপতি কমরেড জ্যোতি শংকর ঝন্টুর সভাপতিত্বে বিশেষ বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড জাকির হোসেন, পাবনা  জেলা  ন্যাপের সভাপতি রেজাউল করিম  মনি, নাগরিক কমিটির রাজবাড়ী জেলার সাধারণ সম্পাদক ফকীর শাহাদাৎ হোসেন, পরিবারের  পক্ষ থেকে  কমরেড  এর ভাই আব্দুল  মান্নান  মান্না, বিপ্লবী  কমিউনিস্ট  লীগের সাধারণ সম্পাদক  কমরেড সুশান্ত রায়, বাংলাদেশ  জাসদ  জেলা সভাপতি স্বপন কুমার দাস প্রমুখ বক্তব্য দেন।

শোক সভা সঞ্চালনা করেন  জেলা  ওয়ার্কার্স পার্টির  ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক কমরেড অরুণ কুমার সরকার। শোক সভাতে ওয়ার্কার্স পার্টির জেলা, উপজেলার কমরেডরাসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।





Source link

বিডিনিউজে সর্বশেষ

এস. আলম ভেজিটেবল অয়েল লিমিটেড’র চাকুরীচ্যুত কর্মীদের ফের অবস্থান কর্মসূচি
এস. আলম ভেজিটেবল অয়েল লিমিটেড’র চাকুরীচ্যুত কর্মীদের ফের অবস্থান কর্মসূচি
সর্বশেষ সংবাদ
রাজশাহীতে ১২ প্রকল্পের উদ্বোধন
রাজশাহীতে ১২ প্রকল্পের উদ্বোধন
সর্বশেষ সংবাদ
Weather Update রবিবারও দক্ষিণবঙ্গের সাত জেলায় ঝড়বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা! তারপর থেকেই আবহাওয়ার ইউ টার্ন, বিরাট আপডেট IMD Latest Weather Update rainfall alert for seven districts in South Bengal then massive change temperature will rise gradually | দক্ষিণবঙ্গ
Weather Update রবিবারও দক্ষিণবঙ্গের সাত জেলায় ঝড়বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা! তারপর থেকেই আবহাওয়ার ইউ টার্ন, বিরাট আপডেট IMD Latest Weather Update rainfall alert for seven districts in South Bengal then massive change temperature will rise gradually | দক্ষিণবঙ্গ
সর্বশেষ সংবাদ
ফেনী জেলা- ফুলগাজী উপজেলা ২ আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার।
ফেনী জেলা- ফুলগাজী উপজেলা ২ আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার।
সর্বশেষ সংবাদ

বিডিনিউজে জনপ্রিয়

orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ

সর্বশেষ - বিনোদন

সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন

আপনার জন্য নির্বাচিত
আগামী মাসেই আসতে চলেছে Google Pixel Watch, কেমন হতে পারে এই স্মার্টঘড়ি, রইল সুলুক সন্ধান

আগামী মাসেই আসতে চলেছে Google Pixel Watch, কেমন হতে পারে এই স্মার্টঘড়ি, রইল সুলুক সন্ধান

 সৌদিআরবের জাতীয় পতাকা অবমাননার অভিযোগে চার বাংলাদেশী গ্রেফতার

সৌদিআরবের জাতীয় পতাকা অবমাননার অভিযোগে চার বাংলাদেশী গ্রেফতার

 Bayern crush Leverkusen to return to top of Bundesliga | Football News

Bayern crush Leverkusen to return to top of Bundesliga | Football News

 সুন্দরবনে পর্যটকদের মোবাইলবন্দি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার! দেখে নিন ভিডিও

সুন্দরবনে পর্যটকদের মোবাইলবন্দি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার! দেখে নিন ভিডিও

 বঙ্গোপসাগর থেকে দুইদিনে ১১ রোহিঙ্গার লাশ উদ্ধার

বঙ্গোপসাগর থেকে দুইদিনে ১১ রোহিঙ্গার লাশ উদ্ধার

 বিজিআইসির পর্ষদ সভা ৫ আগস্ট

বিজিআইসির পর্ষদ সভা ৫ আগস্ট

 ঝিনাইদহ ব্যাংক থেকে টাকা তুলে ফেরার পথে নারীর কাছ থেকে দুই লক্ষাধিক টাকা ছিনতাই!

ঝিনাইদহ ব্যাংক থেকে টাকা তুলে ফেরার পথে নারীর কাছ থেকে দুই লক্ষাধিক টাকা ছিনতাই!

 এই ধরেনর রুটি একদমই খাবেন না এতি হিতে বিপরীত হবে ৷ These hand made bread is too good for diabetic patient.যাঁদের ডায়বেটিস আছে তাঁদের কোনও ভাবেই আটার রুটি খাওয়া উচিৎ নয় তাঁদের আটার রুটির থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে চলে যেতে হবে, কেননা আটার রুটি শরীরে গ্লুকোজের মাত্রা বৃদ্ধি করে, বাসি রুটি খাওয়ার অভ্যাস থাকলে আজই ছেড়ে দিন এমন এমন মোক্ষম জায়গায় ঘা দেবে যে আর মাথা তুলে উটে দাঁড়াতে পারবেন না, বাসি রুটি খাওয়ার অভ্যাস থাকলে আজই ছেড়ে দিন সঙ্গে ঠান্ডা দুধ অত্যন্ত পরিমাণে ক্ষতি করতে পারে – News18 Bangla

এই ধরেনর রুটি একদমই খাবেন না এতি হিতে বিপরীত হবে ৷ These hand made bread is too good for diabetic patient.যাঁদের ডায়বেটিস আছে তাঁদের কোনও ভাবেই আটার রুটি খাওয়া উচিৎ নয় তাঁদের আটার রুটির থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে চলে যেতে হবে, কেননা আটার রুটি শরীরে গ্লুকোজের মাত্রা বৃদ্ধি করে, বাসি রুটি খাওয়ার অভ্যাস থাকলে আজই ছেড়ে দিন এমন এমন মোক্ষম জায়গায় ঘা দেবে যে আর মাথা তুলে উটে দাঁড়াতে পারবেন না, বাসি রুটি খাওয়ার অভ্যাস থাকলে আজই ছেড়ে দিন সঙ্গে ঠান্ডা দুধ অত্যন্ত পরিমাণে ক্ষতি করতে পারে – News18 Bangla

 ডিএসইতে দর বৃদ্ধির শীর্ষে ফরচুন সুজ – Corporate Sangbad

ডিএসইতে দর বৃদ্ধির শীর্ষে ফরচুন সুজ – Corporate Sangbad

 Amit Rohidas banned for one match, to miss hockey semifinals against Germany at Paris Olympics | Paris Olympics 2024 News

Amit Rohidas banned for one match, to miss hockey semifinals against Germany at Paris Olympics | Paris Olympics 2024 News
Advertise here