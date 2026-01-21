বৃহস্পতিবার, ২২ জানুয়ারী ২০২৬, ০১:৪৮ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
Border 2 Box Office: Sunny Deol Film Sells 55K Tickets In Advance At National Chains | Bollywood News Meghan Trainor On Choosing Surrogacy For Baby No. 3: ‘Not Something To Whisper About’ | Hollywood News পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ব্যবসা হলো শিক্ষা: রাবি উপাচার্য Abhishek Sharma’s fireworks power India to commanding T20I win over New Zealand | Cricket News নিরাপত্তা ঝুঁকিতে গানম্যান চাইলেন হান্নান মাসউদ সিলেটে এম এ জি ওসমানীর কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান Sachin Tendulkar, VVS Laxman, Dravid, Jaffer… and everyone else: When ‘blood spread at crease’ and Ganguly used all 11 players as bowlers in Test | Cricket News Aamir Khan Says He Is ‘Already Married’ To GF Gauri; Sunjay Kapur’s Mother Moves Delhi HC | Bollywood News Bigg Boss 18’s Edin Rose On Her Dance Number With Ravi Teja: ‘I Focused On Giving My Best’ | Regional Cinema News From junior ranks to big dreams: Sanskar Saraswat, Arsh Mohammad chase the big stage | Badminton News
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

সিলেটে এম এ জি ওসমানীর কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বুধবার, ২১ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ৭ সময় দেখুন
সিলেটে এম এ জি ওসমানীর কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান


ঢাকা: সিলেটে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি প্রয়াত জেনারেল (অব.) এম এ জি ওসমানীর কবর জিয়ারত করেছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বুধবার (২১ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৯ টার দিকে তিনি ওসমানীর কবরে যান ও জিয়ারত করেন।

এর আগে, বিএনপি চেয়ারম্যান রাত ৯টা ৫মিনিটে হযরত শাহজালাল (রা.)-এর মাজার জিয়ারত করেন। সেখানে নফল নামাজ আদায় করেন।

এ সময় সিলেটবাসী তারেক রহমানকে এক ঝলক দেখতে ভিড় করেন। তারেক রহমানও হাত তুলে তাদের অভিবাদন জানান।

উল্লেখ, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে নির্বাচনি প্রচারের উদ্দেশ্যে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান সিলেটে যান। দীর্ঘ প্রায় দুই দশক পর সিলেট সফরে এসেছেন তিনি।

দলীয় চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর ঢাকার বাইরে এটিই হতে যাচ্ছে তার প্রথম বড় রাজনৈতিক কর্মসূচি। বিএনপি ঐতিহ্য অনুসরণ করে পূণ্যভূমি সিলেট থেকেই জাতীয় নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচার শুরু করতে যাচ্ছেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সকালে সিলেট আলিয়া মাদরাসা মাঠে নির্বাচনি সমাবেশে যোগ দেবেন তারেক রহমান।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Border 2 Box Office: Sunny Deol Film Sells 55K Tickets In Advance At National Chains | Bollywood News

Border 2 Box Office: Sunny Deol Film Sells 55K Tickets In Advance At National Chains | Bollywood News

Meghan Trainor On Choosing Surrogacy For Baby No. 3: ‘Not Something To Whisper About’ | Hollywood News

Meghan Trainor On Choosing Surrogacy For Baby No. 3: ‘Not Something To Whisper About’ | Hollywood News

নিরাপত্তা ঝুঁকিতে গানম্যান চাইলেন হান্নান মাসউদ

নিরাপত্তা ঝুঁকিতে গানম্যান চাইলেন হান্নান মাসউদ

Aamir Khan Says He Is ‘Already Married’ To GF Gauri; Sunjay Kapur’s Mother Moves Delhi HC | Bollywood News

Aamir Khan Says He Is ‘Already Married’ To GF Gauri; Sunjay Kapur’s Mother Moves Delhi HC | Bollywood News

Bigg Boss 18’s Edin Rose On Her Dance Number With Ravi Teja: ‘I Focused On Giving My Best’ | Regional Cinema News

Bigg Boss 18’s Edin Rose On Her Dance Number With Ravi Teja: ‘I Focused On Giving My Best’ | Regional Cinema News

Vishal Bhardwaj Reveals How He Convinced Farida Jalal To Abuse In O’Romeo: ‘It Is Necessary…’ | Bollywood News

Vishal Bhardwaj Reveals How He Convinced Farida Jalal To Abuse In O’Romeo: ‘It Is Necessary…’ | Bollywood News

নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
ডাকাতির ঘটনায় যুবদল নেতাসহ দেশীয় অস্ত্রসহ তিন ডাকাত গ্রেফতার , লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার
ডাকাতির ঘটনায় যুবদল নেতাসহ দেশীয় অস্ত্রসহ তিন ডাকাত গ্রেফতার , লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST