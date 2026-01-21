সিলেটে এম এ জি ওসমানীর কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান

ঢাকা: সিলেটে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি প্রয়াত জেনারেল (অব.) এম এ জি ওসমানীর কবর জিয়ারত করেছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বুধবার (২১ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৯ টার দিকে তিনি ওসমানীর কবরে যান ও জিয়ারত করেন।
এর আগে, বিএনপি চেয়ারম্যান রাত ৯টা ৫মিনিটে হযরত শাহজালাল (রা.)-এর মাজার জিয়ারত করেন। সেখানে নফল নামাজ আদায় করেন।
এ সময় সিলেটবাসী তারেক রহমানকে এক ঝলক দেখতে ভিড় করেন। তারেক রহমানও হাত তুলে তাদের অভিবাদন জানান।
উল্লেখ, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে নির্বাচনি প্রচারের উদ্দেশ্যে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান সিলেটে যান। দীর্ঘ প্রায় দুই দশক পর সিলেট সফরে এসেছেন তিনি।
দলীয় চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর ঢাকার বাইরে এটিই হতে যাচ্ছে তার প্রথম বড় রাজনৈতিক কর্মসূচি। বিএনপি ঐতিহ্য অনুসরণ করে পূণ্যভূমি সিলেট থেকেই জাতীয় নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচার শুরু করতে যাচ্ছেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সকালে সিলেট আলিয়া মাদরাসা মাঠে নির্বাচনি সমাবেশে যোগ দেবেন তারেক রহমান।