সূর্যের গায়ে সাপ! সোলার স্নেকের এই ভিডিও তোলপাড় ফেলে দিল বিজ্ঞানী মহলে

#নয়াদিল্লি: একে বলা হচ্ছে ‘সোলার স্নেক’৷ সূর্যের একটি অত্যাধুনিক মহাজাগতিক ভিডিও সম্প্রতি এই কারণেই তোলপাড় ফেলে দিয়েছে বিজ্ঞানী মহলে৷ ইউরোপীয় সোলার অরবিটের দূরবীনে ধরা পড়া এই ভিডিও দেখলে চমকে যেতে পারেন আপনিও৷

কেমন হঠাৎ করে সূর্যের শরীর বেয়ে ছুটে গেল সাপের মতো একট কিলবিলে রেখা৷ গত সেপ্টেম্বর মাসের পাঁচ তারিখে ঘটে যাওয়া এই ঘটনা দেখে এখন চমকে যাচ্ছেন অনেকেই৷ বিজ্ঞানীদের তরফ থেকে বলা হয়েছে, অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা গ্যাস এউ আগুনের গোলা সূর্যের শরীরে নিজের যাতায়াতের চেষ্টা চালাচ্ছে, তাতেই এই ঘটনা ঘটেছে৷

