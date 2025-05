সোমবার রাতের বৃষ্টিতেই সব শেষ! মুর্শিদাবাদে বাজ পড়ে মৃত ১

Last Updated: May 13, 2025 12:02 AM IST

ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কান্দি মহকুমা হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। এছাড়াও এই ঘটনায় এক শিশু আহত হয়েছে।

News18 বহরমপুর: বাজ পড়ে মৃত্যু হল এক মধ্যবয়স্কের, এছাড়াও এক শিশু আহত হয়েছে। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদ জেলার সালার থানার মাখালতোড় এলাকায়। মধ্যবয়স্ক ব্যক্তির নাম মোহন দাস বৈরাগ্য।