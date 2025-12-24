সোহেল খানের পরিচালনায় ‘কথা দিয়া যাও’

এম এ সালাম রুবেল, ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধিঃ
সম্প্রতি নির্মিত হলো মিউজিক ভিডিও ‘কথা দিয়া যাও”। হানিফ মুহাম্মদের কথায়, রোহান রাজের সুরে গানটিতে কন্ঠ দিয়েছেন পূর্ণ মিলন। এবং মডেল হিসেবে কাজ করেছেন
সিয়াম মৃধা, তাসনিম রুপা, পি এস সামির সহ আরে অনেকে। গানটি পরিচালনা করেছেন মোঃ সোহেল খান।
পরিচালক সোহেল খান বলেন, ‘কথা দিয়া যাও’ পূর্ণ মিলনের গাওয়া গানটি দারুণ হয়েছে। মিউজিক ভিডিওতে কাজ করেছেন বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় মডেল সিয়াম মৃধা ও তাসনিম রুপা। এবং কোরিওগ্রাফ করেছেন এম ডি শামীম। এ সময়ের দর্শকদের কথা মাথায় রেখেই গানটি নির্মাণ করেছি। আশা করছি শ্রোতা-দর্শকদের ভালো লাগবে।
খুব শীঘ্রই এইচ এইচ মাল্টিমিডিয়ার ইউটিউব চ্যানেলে গানটি প্রকাশ পাবে।