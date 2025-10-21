স্কয়ার টেক্সটাইলের লভ্যাংশ ঘোষণা – Corporate Sangbad

পুঁজিবাজার ডেস্ক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি স্কয়ার টেক্সটাইল পিএলসি গত ৩০ জুন,২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। কোম্পানিটি আলোচিত বছরের শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ৩২ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে।
মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে সর্বশেষ হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর লভ্যাংশ সংক্রান্ত এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কোম্পানি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
লভ্যাংশ সংক্রান্ত তথ্য পর্য়বেক্ষনে দেখা যায়, কোম্পানিটি বিনিয়োগকারীদের জন্য ২০২৪ সালে ৩২ শতাংশ নগদ, ২০২৩ সালে ৩০ শতাংশ নগদ, ২০২২ সালে ৩৫ শতাংশ নগদ ও ২০২১ সালে ২০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়েছে।
সূত্র মতে, সর্বশেষ অর্থবছরে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ৭ টাকা ২৪ পয়সা যা আগের বছর ছিল ৫ টাকা ৮৯ পয়সা, ২০২৩ সালে ছিল ৫ টাকা ৯১ পয়সা, ২০২২ সালে ছিল ৯ টাকা ৯৩ পয়সা ও ২০২১ সালে ছিল ৩ টাকা ৪১ পয়সা।
গত অর্থবছরে ২০২৪ সমাপ্ত বছরে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ৫১ টাকা ৮২ পয়সা যা আগের বছর ছিল ৪৮ টাকা ৯৩ পয়সা, ২০২২ সালে ছিল ৪৬ টাকা ২২ পয়সা, ২০২১ সালে ছিল ৩৮ টাকা ৬৯ পয়সা ও ২০২০ সালে ছিল ৩৬ টাকা ২৯ পয়সা।