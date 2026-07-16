শুক্রবার, ১৭ জুলাই ২০২৬, ১১:১৬ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
যুক্তরাজ্য থেকে আইনে স্নাতক ডিগ্রি নিলেন ইউসুফ হোসেন লেনিন Jasprit Bumrah scripts never-seen-before England record with first-ball stunner | Cricket News Sonakshi Sinha Backs Sonam Wangchuk; Sohail Khan Reveals He Was Sexually Harassed As A Child | Bollywood News হেলিকপ্টারে রংপুরে গিয়ে আবু সাইদের কবর জিয়ারত করলেন শিবির সভাপতি রথযাত্রায় উৎসবমুখর ঠাকুরগাঁও, শোভাযাত্রায় ভক্তদের ঢল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সংকটে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা হাসপাতাল, ভোগান্তিতে রোগীরা মাতৃত্বের সময় ৪০% উপস্থিতিতেও পরীক্ষা দিতে পারবেন রাবির নারী শিক্ষার্থীরা Lionel Messi vs Kylian Mbappé: Argentina captain breaks World Cup record to seize Golden Boot lead | Football News Fact Check: Deepika Padukone Supports Sonam Wangchuk’s Hunger Strike? Truth Behind Viral ‘Failed Leader’ Post | Bollywood News ‘সংসদ হোক সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার মিলনমেলা’
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

হেলিকপ্টারে রংপুরে গিয়ে আবু সাইদের কবর জিয়ারত করলেন শিবির সভাপতি

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ১৬ জুলাই, ২০২৬
  • ৫৪ সময় দেখুন
হেলিকপ্টারে রংপুরে গিয়ে আবু সাইদের কবর জিয়ারত করলেন শিবির সভাপতি


ঢাকা: জুলাই অভ্যুত্থানের প্রথম শহিদ আবু সাঈদের দ্বিতীয় শাহাদাত-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে তার কবর জিয়ারত করেছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি নুরুল ইসলাম।

বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) হেলিকপ্টারে চড়ে রংপুরে গিয়ে পীরগঞ্জের বাবনপুর গ্রামে শহিদের নিজ বাসভবন সংলগ্ন কবরস্থানে এ জিয়ারত সম্পন্ন হয়। জুলাই আন্দোলনের বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের কর্মসূচির মধ্যে এ সফরটি বিশেষভাবে আলোচনায় এসেছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, হেলিকপ্টারে রংপুর পৌঁছে তিনি সড়কপথে আবু সাইদের গ্রামের বাড়িতে যান। সেখানে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমবেদনা জানান এবং পরে আবু সাইদের কবর জিয়ারত করে তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতে অংশ নেন। এ সময় ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সহ-প্রচার সম্পাদক নাজমুল হক মাহদী সারাবাংলাকে বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, কেন্দ্রীয় সভাপতি নুরুল ইসলামের সঙ্গে ঢাকা-১৭ আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ডা. খালিদুজ্জামান এবং ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় ছাত্রকল্যাণ সম্পাদক রেজাউল করিম শাকিল ছিলেন। তারা বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা ১৫ মিনিটে ঢাকা থেকে হেলিকপ্টারে রওনা হন। রংপুরে আবু সাইদের কবর জিয়ারত ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে বিকেলে ঢাকায় ফিরে আসেন।

এদিকে, সফর-সংক্রান্ত একটি ভিডিও ‘আজাদীর বার্তা’ নামের একটি ফেসবুক পেজে প্রকাশ করা হয়েছে। ভিডিওতে হেলিকপ্টারে বসে আছেন ছাত্রশিবির সভাপতি এমন দৃশ্য দেখা যায়। তবে ভিডিওটির ধারণের সময় ও অন্যান্য তথ্য স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

উল্লেখ্য, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত আবু সাইদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গত এক বছরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ছাত্রসংগঠন ও সামাজিক সংগঠনের নেতারা তার কবর জিয়ারত ও পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
যুক্তরাজ্য থেকে আইনে স্নাতক ডিগ্রি নিলেন ইউসুফ হোসেন লেনিন

যুক্তরাজ্য থেকে আইনে স্নাতক ডিগ্রি নিলেন ইউসুফ হোসেন লেনিন

Sonakshi Sinha Backs Sonam Wangchuk; Sohail Khan Reveals He Was Sexually Harassed As A Child | Bollywood News

Sonakshi Sinha Backs Sonam Wangchuk; Sohail Khan Reveals He Was Sexually Harassed As A Child | Bollywood News

রথযাত্রায় উৎসবমুখর ঠাকুরগাঁও, শোভাযাত্রায় ভক্তদের ঢল

রথযাত্রায় উৎসবমুখর ঠাকুরগাঁও, শোভাযাত্রায় ভক্তদের ঢল

Fact Check: Deepika Padukone Supports Sonam Wangchuk’s Hunger Strike? Truth Behind Viral ‘Failed Leader’ Post | Bollywood News

Fact Check: Deepika Padukone Supports Sonam Wangchuk’s Hunger Strike? Truth Behind Viral ‘Failed Leader’ Post | Bollywood News

‘সংসদ হোক সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার মিলনমেলা’

‘সংসদ হোক সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার মিলনমেলা’

কাতারের আমিরের কাছে প্রধানমন্ত্রীর শোকবার্তা পৌঁছে দিলেন স্পিকার

কাতারের আমিরের কাছে প্রধানমন্ত্রীর শোকবার্তা পৌঁছে দিলেন স্পিকার

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST
Ads by coinserom