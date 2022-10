হোয়াটসঅ্যাপের পর ইনস্টাগ্রাম, সোমবার পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার অভিযোগ নানা দেশ থেকে

#নয়াদিল্লি: হোয়াটসঅ্যাপ অচল হওয়ার দিন কয়েকের মধ্যে ছবি শেয়ারিং অ্যাপ ইনস্টাগ্রাম নিয়ে একই রকমের অভিযোগ পৃথিবীজুড়ে। সোমবার সন্ধ্যা থেকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একাংশ ব্যবহারকারী পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার অভিযোগ জানিয়েছেন।

অভিযোগ এসেছে, লগ ইন করা যাচ্ছে না ইনস্টাগ্রামে। অনেকের কাছে অ্যাকাউন্ট বাতিল করে দেওয়ার মেসেজ আসছে। ট্যুইটার ব্যবহারকারীরা অনেকেই মেসেজের স্ক্রিনশট দিয়ে পোস্ট করেছেন।

সোমবার সন্ধ্যায় ইনস্টাগ্রাম কর্তৃপক্ষ ট্যুইট করে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন। ‘ইনস্টাগ্রাম কমস’ থেকে লেখা হয়, ‘আমরা জানি, আপনাদের অনেকেই ইনস্টাগ্রামে লগ ইন করতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। সমাধানের চেষ্টা করছি। আর অসুবিধার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।’

We’re aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We’re looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown



