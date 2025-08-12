Advertise here
মঙ্গলবার , ১২ আগস্ট ২০২৫ | ২৮শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
১০ বছরে ১.২ কোটি টাকা জমাতে পারবে মধ্যবিত্তও ! চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট এর সহজ সূত্র ব্যাখ্যা করেছেন, দেখে নিন এক ঝলকে | ব্যবসা-বাণিজ্য

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১২, ২০২৫ ৪:৩৮ অপরাহ্ণ
১০ বছরে ১.২ কোটি টাকা জমাতে পারবে মধ্যবিত্তও ! চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট এর সহজ সূত্র ব্যাখ্যা করেছেন, দেখে নিন এক ঝলকে | ব্যবসা-বাণিজ্য


এক দশক পর ফলাফল -এই সুশৃঙ্খল কৌশল অনুসরণ করে, পরিবারগুলি প্রায়শই যা জমা করতে পারে: মিউচুয়াল ফান্ডের মাধ্যমে ৭২ লাখ টাকা ৷ পিপিএফ, ইপিএফ এবং এনপিএসের মাধ্যমে ২৮ লাখ টাকা ফিক্সড ডিপোজিট এবং জরুরি তহবিলে ৮ লাখ টাকা, ঋণের সঙ্গে সমন্বয়ের পরে গৃহ ইক্যুইটিতে ১৫ লাখ টাকা ৷ তিনি জানান যে ২২ লাখ টাকার গড় গৃহ ঋণের মতো দায়বদ্ধতার হিসাব করলেও ১০ বছরে মোট সম্পদ ১.২ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায়। কৌশিক জানান যে ধৈর্য এবং ধারাবাহিক বিনিয়োগ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, সত্যি বলতে কী এর মাধ্যমেই সম্পদ তৈরি হয়। এই যাত্রায় দ্রুত লাভের চেয়ে ছোট, স্থির ত্যাগ জড়িত। এই পদ্ধতি সেই সব মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির জন্য বিশেষ ভাবে কার্যকর প্রমাণিত হয় যারা তাড়াতাড়ি বিনিয়োগ শুরু করে এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকে। (Representative Image)এক দশক পর ফলাফল -এই সুশৃঙ্খল কৌশল অনুসরণ করে, পরিবারগুলি প্রায়শই যা জমা করতে পারে: মিউচুয়াল ফান্ডের মাধ্যমে ৭২ লাখ টাকা ৷ পিপিএফ, ইপিএফ এবং এনপিএসের মাধ্যমে ২৮ লাখ টাকা ফিক্সড ডিপোজিট এবং জরুরি তহবিলে ৮ লাখ টাকা, ঋণের সঙ্গে সমন্বয়ের পরে গৃহ ইক্যুইটিতে ১৫ লাখ টাকা ৷ তিনি জানান যে ২২ লাখ টাকার গড় গৃহ ঋণের মতো দায়বদ্ধতার হিসাব করলেও ১০ বছরে মোট সম্পদ ১.২ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায়। কৌশিক জানান যে ধৈর্য এবং ধারাবাহিক বিনিয়োগ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, সত্যি বলতে কী এর মাধ্যমেই সম্পদ তৈরি হয়। এই যাত্রায় দ্রুত লাভের চেয়ে ছোট, স্থির ত্যাগ জড়িত। এই পদ্ধতি সেই সব মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির জন্য বিশেষ ভাবে কার্যকর প্রমাণিত হয় যারা তাড়াতাড়ি বিনিয়োগ শুরু করে এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকে। (Representative Image)

