বৃহস্পতিবার, ২৭ নভেম্বর ২০২৫, ০৩:২০ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
Why Did Nargis Wish ‘Maut Mubarak Ho’ To Dear Friend Meena Kumari In An Open Letter She Played Sridevi’s Sister, Focused On Regional Cinema — Then Returned With A Cult Bollywood Comedy ভাঙ্গায় খেলাফত মজলিস প্রার্থীর তোরণে আগুন ৪৫তম বিসিএস’র ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১৮০৭ জন বাসদের ৩৭ প্রার্থীর তালিকা ঘোষণা শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ পর্যালোচনা করা হচ্ছে: ভারত A Look At 8 Bollywood’s Longest Films Yet Going into WPL auction & season-4, injury headache for franchises | Cricket News রাজশাহীতে শুরু হলো সপ্তাহ ব্যপী প্রাণিসম্পদ মেলা ‘We’ll continue to fight’: Amid the storm, Test captain Shubman Gill backs Team India | Cricket News
প্রচ্ছদ
শিক্ষা

৪৫তম বিসিএস’র ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১৮০৭ জন

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বুধবার, ২৬ নভেম্বর, ২০২৫
  • ৩ সময় দেখুন
৪৫তম বিসিএস’র ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১৮০৭ জন


ঢাকা: ৪৫তম বিসিএস পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি)। এতে ১ হাজার ৮০৭ জনকে সাময়িকভাবে নির্বাচিত করা হয়েছে।

বুধবার (২৬ নভেম্বর) রাত ১১টার পর পিএসসির জনসংযোগ কর্মকর্তা এস এম মতিউর রহমান গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানান।

ওয়েবসাইটের তথ্যানুযায়ী, পিএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার শাখা) মাসুমা আফরীনের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে ফল ঘোষণা করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ১৭-এর বিধান ও ক্ষমতাবলে পিএসসি ৪৫তম বিসিএসের ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করল। এ বিসিএসে বিভিন্ন ক্যাডারে মোট ২ হাজার ৩০৯টি শূন্য পদের বিপরীতে ১ হাজার ৮০৭টি পদে নিয়োগের সুপারিশ করা হলো।

শিগগির নন-ক্যাডার পদগুলোতেও নিয়োগের সুপারিশ করা হবে। প্রকাশিত ফলাফলে কোনো ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধনের ক্ষমতা পিএসসি সংরক্ষণ করে।

প্রকাশিত ফলাফল কমিশনের ওয়েবসাইট ও টেলিটকের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। এছাড়া টেলিটক থেকে এসএমএসের মাধ্যমে প্রার্থীরা ফল জানতে পারবেন।

সেক্ষেত্রে PSC45Registration Number লিখে 16222-এ পাঠাতে হবে। ফিরতি এসএমএসে ফলাফল জানিয়ে দেওয়া হবে।

২০২২ সালের ৩০ নভেম্বর ৪৫তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। এ বিসিএসে ২ হাজার ৩০৯ জন ক্যাডার নেওয়ার কথা ছিল। আর নন-ক্যাডারে নেওয়া হবে ১ হাজার ২২ জন।

পিএসসি সূত্র জানায়, ৪৫তম বিসিএসে আবেদন করেন তিন লাখ ৪৬ হাজারের কিছু বেশি পরীক্ষার্থী। ২০২৩ সালের ১৯ মে এ বিসিএসের প্রিলিমিনারি টেস্ট নেওয়া হয়। প্রিলিতে অংশ নেন দুই লাখ ৬৮ হাজার ১১৯ জন। পাস করেন ১২ হাজার ৭৮৯ জন প্রার্থী।

২০২৪ সালের ২৩ জানুয়ারি ৪৫তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা শুরু হয়, যা শেষ হয় ৩১ জানুয়ারি। গত ১৮ জুন ৪৫তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। এরপর ৮ জুলাই থেকে নেওয়া হয় মৌখিক পরীক্ষা। কয়েক ধাপে মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে ফল প্রকাশ করলো পিএসসি।

ফলাফল বিস্তারিত





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সাবেক নেতা রাব্বানীর ছাত্রত্ব ও ডাকসুর জিএস পদ বাতিল

নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সাবেক নেতা রাব্বানীর ছাত্রত্ব ও ডাকসুর জিএস পদ বাতিল

বেরোবি আবারও প্রধান কমিশনারের পদত্যাগ, নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা

বেরোবি আবারও প্রধান কমিশনারের পদত্যাগ, নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা

সাজিদ হত্যার বিচার ও সনদ উত্তোলনে জটিলতা দূরীকরণের দাবি ইবি শিক্ষার্থীদের

সাজিদ হত্যার বিচার ও সনদ উত্তোলনে জটিলতা দূরীকরণের দাবি ইবি শিক্ষার্থীদের

জকসু নির্বাচন ছাত্রদল সমর্থিত জিএস ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক প্রার্থীকে শোকজ

জকসু নির্বাচন ছাত্রদল সমর্থিত জিএস ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক প্রার্থীকে শোকজ

খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় ইবি ছাত্রদলের দোয়া মাহফিল

খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় ইবি ছাত্রদলের দোয়া মাহফিল

‘এত মিথ্যা অপবাদ, মানসিক প্রেসার আর নিতে পারছি না’

‘এত মিথ্যা অপবাদ, মানসিক প্রেসার আর নিতে পারছি না’

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
নিখোঁজের ১১ বছর পর দেশে ফিরল ৪ সন্তানের জননী শান্তনা
নিখোঁজের ১১ বছর পর দেশে ফিরল ৪ সন্তানের জননী শান্তনা
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন
কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST