৪৫তম বিসিএস’র ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১৮০৭ জন

ঢাকা: ৪৫তম বিসিএস পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি)। এতে ১ হাজার ৮০৭ জনকে সাময়িকভাবে নির্বাচিত করা হয়েছে।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) রাত ১১টার পর পিএসসির জনসংযোগ কর্মকর্তা এস এম মতিউর রহমান গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানান।
ওয়েবসাইটের তথ্যানুযায়ী, পিএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার শাখা) মাসুমা আফরীনের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে ফল ঘোষণা করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ১৭-এর বিধান ও ক্ষমতাবলে পিএসসি ৪৫তম বিসিএসের ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করল। এ বিসিএসে বিভিন্ন ক্যাডারে মোট ২ হাজার ৩০৯টি শূন্য পদের বিপরীতে ১ হাজার ৮০৭টি পদে নিয়োগের সুপারিশ করা হলো।
শিগগির নন-ক্যাডার পদগুলোতেও নিয়োগের সুপারিশ করা হবে। প্রকাশিত ফলাফলে কোনো ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধনের ক্ষমতা পিএসসি সংরক্ষণ করে।
প্রকাশিত ফলাফল কমিশনের ওয়েবসাইট ও টেলিটকের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। এছাড়া টেলিটক থেকে এসএমএসের মাধ্যমে প্রার্থীরা ফল জানতে পারবেন।
২০২২ সালের ৩০ নভেম্বর ৪৫তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। এ বিসিএসে ২ হাজার ৩০৯ জন ক্যাডার নেওয়ার কথা ছিল। আর নন-ক্যাডারে নেওয়া হবে ১ হাজার ২২ জন।
পিএসসি সূত্র জানায়, ৪৫তম বিসিএসে আবেদন করেন তিন লাখ ৪৬ হাজারের কিছু বেশি পরীক্ষার্থী। ২০২৩ সালের ১৯ মে এ বিসিএসের প্রিলিমিনারি টেস্ট নেওয়া হয়। প্রিলিতে অংশ নেন দুই লাখ ৬৮ হাজার ১১৯ জন। পাস করেন ১২ হাজার ৭৮৯ জন প্রার্থী।
২০২৪ সালের ২৩ জানুয়ারি ৪৫তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা শুরু হয়, যা শেষ হয় ৩১ জানুয়ারি। গত ১৮ জুন ৪৫তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। এরপর ৮ জুলাই থেকে নেওয়া হয় মৌখিক পরীক্ষা। কয়েক ধাপে মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে ফল প্রকাশ করলো পিএসসি।
