৫০৪টি গবেষণা প্রবন্ধ নিয়ে রাবিতে ২য় আন্তর্জাতিক কনফারেন্স

রাবি: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) বিজ্ঞান অনুষদের উদ্যোগে ২য় বারের মতো আগামী ১৪ ও ১৫ নভেম্বর দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ‘রিসেন্ট অ্যাডভান্সেস ইন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলোজি’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স-২০২৫।
বুধবার (১২ নভেম্বর) দুপুর ১২টায় বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অফিস কনফারেন্স কক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান কনফারেন্সের অর্গানাইজার কমিটির সেক্রেটারি, পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, কনফারেন্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. মো. সাইদুর রহমান। প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সালেহ হাসান নকীব। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মাঈন উদ্দিন এবং উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) প্রফেসর ড. মো. ফরিদ উদ্দিন খান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. নাসিমা আখতার।
সংবাদ সম্মেলনে আরও জানানো হয়, এই আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ছাড়াও বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আগত গবেষকগণ তাদের নিজ নিজ গবেষণাকর্ম উপস্থাপন করবেন। কনফারেন্সে মোট ৫০৪টি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপিত হবে, যার মধ্যে ২২৭টি মৌখিক এবং ২৭২টি পোস্টার পেপার এবং ৫টি কি-নোট স্পিচ উপস্থাপন করা হবে।
এতে কি নোট স্পিকার হিসেবে উপস্থিত থাকবেন যুক্তরাজ্যের ডারহাম ইউনিভার্সিটি অধ্যাপক স্টুয়ার্ড ক্লার্ক, প্রফেসর এমেরিটাস ও এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের উপাচার্য ড. শাহজাহান খান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক প্রফেসর এমেরিটাস এ.কে.এম. আজহারুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগের অধ্যাপক ড. আব্দুর রশিদ এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অধ্যাপক ড. মো. সাইদুর রহমান।
কনফারেন্সে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ও পুরস্কার প্রসঙ্গে আয়োজক কমিটির সেক্রেটারি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম বলেন, ‘এই কনফারেন্সে প্রায় চার শতাধিক শিক্ষার্থী তাদের গবেষণাকর্ম উপস্থাপন করবে। শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে আমরা একটি ‘বেস্ট স্টুডেন্ট অ্যাওয়ার্ড’ প্রবর্তন করেছি, যেখানে ৯টি ক্যাটাগরিতে ৯ জন শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করা হবে এবং তাদের সার্টিফিকেটও প্রদান করা হবে। এছাড়াও, বিদেশি কয়েকজন গবেষকও এই কনফারেন্সে অংশ নেবেন এবং তাদের নিজস্ব গবেষণাকর্ম উপস্থাপন করবেন।’