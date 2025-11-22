রবিবার, ২৩ নভেম্বর ২০২৫, ০৩:৪৭ পূর্বাহ্ন
শিক্ষা

৭ ঘণ্টা পর রেল অবরোধ স্থগিত করল রাবি শিক্ষার্থীরা

  আপডেট সময়: রবিবার, ২৩ নভেম্বর, ২০২৫
৭ ঘণ্টা পর রেল অবরোধ স্থগিত করল রাবি শিক্ষার্থীরা


রাবি: ৪৭ তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষা যৌক্তিক সময়ের দাবিতে ও সাধারণ শিক্ষার্থীর ওপর পুলিশের হামলার প্রতিবাদে রেললাইন অবরোধ করে রাবি শিক্ষার্থীরা। তবে ৭ ঘণ্টা অবরোধের পর রাত সাড়ে ১০টায় বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের মহাব্যবস্থাপক (পশ্চিম) ফরিদ আহমেদ-এর আশ্বাসে অবরোধ কর্মসূচি স্থগিত করেছেন তারা। এর ফলে রাজশাহীর সঙ্গে সারাদেশের রেল যোগাযোগ ফের চালু হয়েছে।

এর আগে শনিবার (২২ নভেম্বর) দুপুর সাড়ে ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন স্টেশন বাজারে ঢাকা-রাজশাহী রেললাইন অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা। এতে রাজশাহীর সাথে সারা বাংলাদেশের রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়।

এসময় তারা ‘এক দিন তিন চার পিএসসি স্বৈরাচার’, ‘সবাই পায় ৬ মাস, আমরা কেনো ২ মাস?’, ‘সময় চাই, সময় চাই যৌক্তিক সময় চাই’, ‘আমার ভাই অনশনে পিসএসসি কি করে?’, ‘আমার ভাই অনশনে, মাহফুজ কি করে?’, ‘অ্যাকশন অ্যাকশন ডাইরেক্ট অ্যাকশন’, ‘অ্যাকশন অ্যাকশন ছাত্রসমাজের অ্যাকশন’, ‘স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ডাইরেক্ট অ্যাকশন’, ‘আবু সাঈদের বাংলায় বৈষম্যের ঠাই নাই’, এমন স্লোগান দেন।

এরপর সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর ও উপাচার্য এসে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন। তবে তখনো তারা আন্দোলন চালিয়ে যান। পরবর্তীতে পশ্চিমাঞ্চলের রেলওয়ে মহাপরিচালক এসে তাদেরকে আশ্বাস দিলে তারা অবরোধ স্থগিত করেন।

অবরোধ শেষে আন্দোলনরত এক শিক্ষার্থী সাব্বির বলেন, ‘একটু আগে পশ্চিমাঞ্চলের মহাব্যবস্থাপক এসেছিলেন। তিনি আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন আজ রাতের মধ্যে একটা ফলাফল আসবে। পিএসসি মিটিং করছে বলে জানিয়েছেন তিনি। আমরা তার কথায় আজ আন্দোলন স্থগিত করছি। তবে আজ রাতে যদি কোনো পজিটিভ রেজাল্ট না আসে আমরা ফের আগামীকাল আন্দোলনে বসব।’

বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের মহাব্যবস্থাপক (পশ্চিম) ফরিদ আহমেদ বলেন, ‘বর্তমানে রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক আছে। তবে সিডিউল বিপর্যয়ের ফলে সব ট্রেনের অফ ডে না আসা পর্যন্ত ট্রেনগুলো লেটে চলবে।’





