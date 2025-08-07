৯৪২ চিকিৎসককে পদোন্নতি দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি

ঢাকা: জুনিয়র কনসালটেন্ট পদে ৯৪২ চিকিৎসককে পদোন্নতি দিয়েছে সরকার। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উপসচিব মুহাম্মদ আবদুর রউফ মিয়ার সই করা প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারে কর্মরত কর্মকর্তাগণকে জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ এর ৬ষ্ঠ গ্রেডে টাকা ৩৫,৫০০-৬৭,০১০/-বেতনক্রমে জুনিয়র কনসালটেন্ট পদে পদোন্নতি প্রদান করা হলো। পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাদের পদোন্নতির অব্যবহিত পূর্বের পদ ও কর্মস্থলে (ইনসিটু) প্রদান করা হলো।
পদোন্নতিপ্রাপ্ত (ইনসিটু) কর্মকর্তাদের আগামী ১৩ আগস্টের মধ্যে তাদের যোগদানপত্র স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের পার-৩ শাখায় সরাসরি অথবা ই-মেইল [email protected]এ পাঠাতে বলা হয়েছে। পদোন্নতির আদেশে উল্লিখিত কর্মস্থল থেকে কোনো কর্মকর্তার দফতর বা কর্মস্থল এরইমধ্যে পরিবর্তন হলে বর্তমান কর্মস্থলের নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করে যোগদানপত্র দাখিল করতে বলা হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, পদোন্নতিপ্রাপ্ত (ইনসিটু) কর্মকর্তাদের পদোন্নতি প্রাপ্ত পদে পরবর্তী পদায়ন না করা পর্যন্ত বদলি বা পদায়ন বা কর্মস্থল পরিবর্তন করতে পারবেন না। লিয়েন বা প্রেষণ বা শিক্ষা ছুটি ভোগরত কর্মকর্তারা লিয়েন বা প্রেষণ বা শিক্ষা ছুটি শেষে যোগদানের পর পদোন্নতি বা পদায়ন কার্যকর হবে।
পরবর্তী সময়ে কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন বিরূপ তথ্য পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ক্ষেত্রে এ আদেশের প্রয়োজনীয় সংশোধন বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়।