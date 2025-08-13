Advertise here
বৃহস্পতিবার , ১৪ আগস্ট ২০২৫
14 aug 2025 Numerology Predictions ১৪ অগাস্ট কেমন কাটবে? সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী জানালেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১৪, ২০২৫
14 aug 2025 Numerology Predictions ১৪ অগাস্ট কেমন কাটবে? সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী জানালেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা | জ্যোতিষকাহন


#সংখ্যা ২ (যাঁদের জন্ম ২, ১১, ২০ এবং ২৯ তারিখে):শ্রীগণেশ বলছেন, ২ মূলাঙ্কের জাতক জাতিকাদের এই দিন বিরোধিতার কারণে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হতে পারে; দিনটি কাটানোর জন্য অসাধারণ ধৈর্যের প্রয়োজন। এই দিন এড়ানো যায় এমন তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হবেন না। দীর্ঘ উত্তেজনা এবং অস্থিরতার পরে আপনি উজ্জ্বল এবং উদ্যমী বোধ করবেন এবং আপনার চরিত্রের চুম্বকত্ব কাজ করতে শুরু করবে। এই সময়ে আপনার পেশাগত জীবন কিছুটা উদ্বেগজনক হবে। আপনার প্রেমিক/প্রেমিকার সঙ্গে ঝগড়া হতে পারে, পরে অবশ্য পরিস্থিতি নিজেই সমাধান হয়ে যাবে, এখন মানসিক চাপ নেবেন না। শুভ রঙ: গ্রে শুভ সংখ্যা: ৮#সংখ্যা ২ (যাঁদের জন্ম ২, ১১, ২০ এবং ২৯ তারিখে):শ্রীগণেশ বলছেন, ২ মূলাঙ্কের জাতক জাতিকাদের এই দিন বিরোধিতার কারণে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হতে পারে; দিনটি কাটানোর জন্য অসাধারণ ধৈর্যের প্রয়োজন। এই দিন এড়ানো যায় এমন তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হবেন না। দীর্ঘ উত্তেজনা এবং অস্থিরতার পরে আপনি উজ্জ্বল এবং উদ্যমী বোধ করবেন এবং আপনার চরিত্রের চুম্বকত্ব কাজ করতে শুরু করবে। এই সময়ে আপনার পেশাগত জীবন কিছুটা উদ্বেগজনক হবে। আপনার প্রেমিক/প্রেমিকার সঙ্গে ঝগড়া হতে পারে, পরে অবশ্য পরিস্থিতি নিজেই সমাধান হয়ে যাবে, এখন মানসিক চাপ নেবেন না। শুভ রঙ: গ্রে শুভ সংখ্যা: ৮

#সংখ্যা ২ (যাঁদের জন্ম ২, ১১, ২০ এবং ২৯ তারিখে): শ্রীগণেশ বলছেন, ২ মূলাঙ্কের জাতক জাতিকাদের এই দিন বিরোধিতার কারণে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হতে পারে; দিনটি কাটানোর জন্য অসাধারণ ধৈর্যের প্রয়োজন। এই দিন এড়ানো যায় এমন তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হবেন না। দীর্ঘ উত্তেজনা এবং অস্থিরতার পরে আপনি উজ্জ্বল এবং উদ্যমী বোধ করবেন এবং আপনার চরিত্রের চুম্বকত্ব কাজ করতে শুরু করবে। এই সময়ে আপনার পেশাগত জীবন কিছুটা উদ্বেগজনক হবে। আপনার প্রেমিক/প্রেমিকার সঙ্গে ঝগড়া হতে পারে, পরে অবশ্য পরিস্থিতি নিজেই সমাধান হয়ে যাবে, এখন মানসিক চাপ নেবেন না। শুভ রঙ: গ্রে শুভ সংখ্যা: ৮



14 aug 2025 Numerology Predictions ১৪ অগাস্ট কেমন কাটবে? সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী জানালেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা | জ্যোতিষকাহন
হাসপাতালে ভর্তি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মা, কেমন আছেন তিনি? | খেলা
Coolie Vs War 2 Review LIVE Updates: Rajinikanth Film Creates History, Earns Rs 100 Cr Even Before Its Release
North Bengal news তিস্তার রুদ্রমূর্তির জেরে দার্জিলিং এবং কালিম্পং সংযোগকারী রাস্তায় ধস! বন্ধ হয়ে গেল যান চলাচল | উত্তরবঙ্গ
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
৩ দিনের রিমান্ডে সাবেক এমপি আজিজ – Corporate Sangbad

শীতের আগেই ফের ঘূর্ণাবর্ত কাঁটা,সমুদ্রে নিম্নচাপ হাতে সময় ৩৬ ঘণ্টা,তেড়ে বৃষ্টি

এনসিসি ও সোস্যাল ইসলামী ব্যাংকের নাম পরিবর্তনের অনুমতি

In Pics: Kohli touches 250 million Instagram followers

আইসিবির পর্ষদ সভা ১৮ নভেম্বর – Corporate Sangbad

জেএমআই হসপিটালের তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ – Corporate Sangbad

IND vs ENG Test: Once invincible, now vulnerable- Is this India’s worst Test era? | Cricket News

Vinay Narwal’s wife bids an emotional farewell to her husband: ‘তুমি ভাল থেকো, তুমি আমাদের গর্ব…’ স্বামীর কফিনবন্দি দেহ আঁকড়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন বিনয়ের স্ত্রী হিমাংশি

রোজ খালিপেটে ২-৩ টে এই পাতা খেলেই 'সুপারফিট', কাবু ডায়াবেটিস থেকে হার্টের অসুখ

মিলেছে তার সব ভবিষ্যদ্বাণী! ২০২৫ সাল নিয়ে যা বললেন তিনি, ভয়ে আঁতকে ওঠার মত!