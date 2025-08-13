14 aug 2025 Numerology Predictions ১৪ অগাস্ট কেমন কাটবে? সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী জানালেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা | জ্যোতিষকাহন

#সংখ্যা ২ (যাঁদের জন্ম ২, ১১, ২০ এবং ২৯ তারিখে): শ্রীগণেশ বলছেন, ২ মূলাঙ্কের জাতক জাতিকাদের এই দিন বিরোধিতার কারণে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হতে পারে; দিনটি কাটানোর জন্য অসাধারণ ধৈর্যের প্রয়োজন। এই দিন এড়ানো যায় এমন তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হবেন না। দীর্ঘ উত্তেজনা এবং অস্থিরতার পরে আপনি উজ্জ্বল এবং উদ্যমী বোধ করবেন এবং আপনার চরিত্রের চুম্বকত্ব কাজ করতে শুরু করবে। এই সময়ে আপনার পেশাগত জীবন কিছুটা উদ্বেগজনক হবে। আপনার প্রেমিক/প্রেমিকার সঙ্গে ঝগড়া হতে পারে, পরে অবশ্য পরিস্থিতি নিজেই সমাধান হয়ে যাবে, এখন মানসিক চাপ নেবেন না। শুভ রঙ: গ্রে শুভ সংখ্যা: ৮