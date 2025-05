27 Years Missing in Pakistan: ২৭ বছর আগে পাকিস্তান গিয়ে নিখোঁজ ছেলে! সরকারি নথিতে সীতারাম ফিরলেও, এখনও অপেক্ষায় তাঁর মা…27 Years Missing in Pakistan: After 27 years in pakistan Sitaram still missing elderly mother still waiting for son

Last Updated: May 23, 2025 12:53 AM IST

27 Years Missing in Pakistan: ২৭ বছর আগে ভাগলপুরের সীতারাম ঝা রোজগারের খোঁজে পঞ্জাব হয়ে পাকিস্তানে পাড়ি দেন। সেখানকার সেনা তাঁকে গ্রেপ্তার করে। কাগজে মুক্তির প্রমাণ মিললেও, আজও তিনি নিখোঁজ। বৃদ্ধা মা ছেলের ফেরার আশায় অপেক্ষায় রয়েছেন…

২৭ বছর আগে পাকিস্তান গিয়ে নিখোঁজ ছেলে! সরকারি নথিতে সীতারামের ফিরলেও, এখনও অপেক্ষায় তাঁর মা… ভাগলপুর: মানুষ নিজের ও পরিবারের পেট চালাতে নানা ধরনের কাজ করেন। বিশেষ করে বিহারের কথা ধরলে, এখান থেকে কর্মসংস্থানের খোঁজে সবচেয়ে বেশি মানুষের বাইরে যান। এখানকার বহু মানুষ অন্য রাজ্যে গিয়ে দিনমজুরি বা অন্যান্য কাজ করে থাকেন।