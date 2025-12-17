বুধবার, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৯:৩৯ অপরাহ্ন
বিনোদন, সর্বশেষ সংবাদ

7 Dhurandhar Dialogues That Left A Mark

  বুধবার, ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৫
7 Dhurandhar Dialogues That Left A Mark


Ranveer Singh’s Dhurandhar is smashing box office records with its high-octane action, gripping drama, and patriotic fervor. Directed by Aditya Dhar, the spy thriller has not only wowed audiences with its action sequences but also with its powerful dialogues, which are now going viral on social media.



