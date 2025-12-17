7 Dhurandhar Dialogues That Left A Mark

Ranveer Singh’s Dhurandhar is smashing box office records with its high-octane action, gripping drama, and patriotic fervor. Directed by Aditya Dhar, the spy thriller has not only wowed audiences with its action sequences but also with its powerful dialogues, which are now going viral on social media.
“Ghayal hoon isliye ghatak hoon.” – Ranveer Singh (Image: YouTube/Screengrab)
“Mooh todne ke liye mutthi band karna zaroori hai.” – R Madhavan (Image: YouTube/Screengrab)
“Agar woh Bharat ke khilaf neend mein bhi sochein na, toh unke khwab mein bhi hum nazar aane chahiye.” – R Madhavan (Image: YouTube/Screengrab)
“Rehman Dakait ki di hui maut, badi kasainuma hoti hai.” – Akshaye Khanna (Image: YouTube/Screengrab)
“Agar mere saath dagabazi ki na, toh maarne se pehle tujhe ra**wa bana dunga.” – Sanjay Dutt (Image: YouTube/Screengrab)
“Agar tum logon ke patakhe khatam ho gaye ho toh main dhamaka shuru karu.” – Ranveer Singh (Image: YouTube/Screengrab)
“Chingaari lagakar tujhe yeh laga tune aag par kaabu paa liya … yeh galatfehmi mat paalna … yahan barood ka dher behta hai tujh jaison ko raakh karne ke liye.” – Sanjay Dutt (Image: YouTube/Screengrab)