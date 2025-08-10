Advertise here
রবিবার , ১০ আগস্ট ২০২৫ | ২৬শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  রান্নাঘর

Ajker Rashifal, 10 August, 2025 By Chirag Daruwalla: রাশিফল ১০ অগাস্ট, ২০২৫: দেখে নিন আপনার আজকের দিন নিয়ে কী জানাচ্ছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা | জ্যোতিষকাহন

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১০, ২০২৫ ৬:৩১ পূর্বাহ্ণ
Ajker Rashifal, 10 August, 2025 By Chirag Daruwalla: রাশিফল ১০ অগাস্ট, ২০২৫: দেখে নিন আপনার আজকের দিন নিয়ে কী জানাচ্ছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা | জ্যোতিষকাহন


কন্যা রাশির জাতক জাতিকারা তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন। তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের পারিবারিক সম্পর্কে উষ্ণতা আনতে সময় নেওয়া উচিত। বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকাদের ইতিবাচক চিন্তাভাবনা এবং দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যাওয়া উচিত। ধনু রাশির জাতক জাতিকারা তাঁদের পেশাগত জীবনে অগ্রগতি করতে পারেন। মকর রাশির জাতক জাতিকাদের তাঁদের লক্ষ্যের উপর মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং কোনও কিছুকে হালকা ভাবে নেওয়া উচিত নয়। কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির লক্ষণ রয়েছে। মীন রাশির জাতক জাতিকারা তাঁদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবেন। এবার আলাদা করে দেখে নেওয়া যাক রাশি মিলিয়ে এই দিন মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ এবং মীন রাশির ভাগ্য সম্পর্কে বিশদে কী বলছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা।কন্যা রাশির জাতক জাতিকারা তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন। তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের পারিবারিক সম্পর্কে উষ্ণতা আনতে সময় নেওয়া উচিত। বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকাদের ইতিবাচক চিন্তাভাবনা এবং দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যাওয়া উচিত। ধনু রাশির জাতক জাতিকারা তাঁদের পেশাগত জীবনে অগ্রগতি করতে পারেন। মকর রাশির জাতক জাতিকাদের তাঁদের লক্ষ্যের উপর মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং কোনও কিছুকে হালকা ভাবে নেওয়া উচিত নয়। কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির লক্ষণ রয়েছে। মীন রাশির জাতক জাতিকারা তাঁদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবেন। এবার আলাদা করে দেখে নেওয়া যাক রাশি মিলিয়ে এই দিন মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ এবং মীন রাশির ভাগ্য সম্পর্কে বিশদে কী বলছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা।

