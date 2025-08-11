Ajker Rashifal, 11 August, 2025 By Chirag Daruwalla: রাশিফল ১১ অগাস্ট, ২০২৫: দেখে নিন আপনার আজকের দিন নিয়ে কী জানাচ্ছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা | জ্যোতিষকাহন

কন্যা রাশির জাতক জাতিকাদের আর্থিক বিষয়ে একটু সতর্ক থাকা প্রয়োজন। তুলা রাশির জাতক জাতিকারা যে কোনও বিনিয়োগ থেকে লাভবান হতে পারেন। বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকাদের আর্থিক বিষয়ে কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলা উচিত। ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের পারিবারিক জীবন সুখকর হবে। মকর রাশির জাতক জাতিকারা আর্থিক দিক থেকে শক্তিশালী হবেন। কর্মক্ষেত্রে তাঁদের নতুন চিন্তাভাবনার জন্য কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকারা প্রশংসা পাবেন। মীন রাশির জাতক জাতিকাদের আর্থিক ভাবে দিনটি ভাল কাটবে। এবার আলাদা করে দেখে নেওয়া যাক রাশি মিলিয়ে এই দিন মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ এবং মীন রাশির ভাগ্য সম্পর্কে বিশদে কী বলছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা।