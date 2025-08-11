Advertise here
সোমবার , ১১ আগস্ট ২০২৫ | ২৭শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত
  /  রান্নাঘর

Ajker Rashifal, 11 August, 2025 By Chirag Daruwalla: রাশিফল ১১ অগাস্ট, ২০২৫: দেখে নিন আপনার আজকের দিন নিয়ে কী জানাচ্ছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা | জ্যোতিষকাহন

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১১, ২০২৫ ৬:৩১ পূর্বাহ্ণ
Ajker Rashifal, 11 August, 2025 By Chirag Daruwalla: রাশিফল ১১ অগাস্ট, ২০২৫: দেখে নিন আপনার আজকের দিন নিয়ে কী জানাচ্ছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা | জ্যোতিষকাহন


Advertise here
কন্যা রাশির জাতক জাতিকাদের আর্থিক বিষয়ে একটু সতর্ক থাকা প্রয়োজন। তুলা রাশির জাতক জাতিকারা যে কোনও বিনিয়োগ থেকে লাভবান হতে পারেন। বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকাদের আর্থিক বিষয়ে কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলা উচিত। ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের পারিবারিক জীবন সুখকর হবে। মকর রাশির জাতক জাতিকারা আর্থিক দিক থেকে শক্তিশালী হবেন। কর্মক্ষেত্রে তাঁদের নতুন চিন্তাভাবনার জন্য কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকারা প্রশংসা পাবেন। মীন রাশির জাতক জাতিকাদের আর্থিক ভাবে দিনটি ভাল কাটবে। এবার আলাদা করে দেখে নেওয়া যাক রাশি মিলিয়ে এই দিন মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ এবং মীন রাশির ভাগ্য সম্পর্কে বিশদে কী বলছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা।কন্যা রাশির জাতক জাতিকাদের আর্থিক বিষয়ে একটু সতর্ক থাকা প্রয়োজন। তুলা রাশির জাতক জাতিকারা যে কোনও বিনিয়োগ থেকে লাভবান হতে পারেন। বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকাদের আর্থিক বিষয়ে কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলা উচিত। ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের পারিবারিক জীবন সুখকর হবে। মকর রাশির জাতক জাতিকারা আর্থিক দিক থেকে শক্তিশালী হবেন। কর্মক্ষেত্রে তাঁদের নতুন চিন্তাভাবনার জন্য কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকারা প্রশংসা পাবেন। মীন রাশির জাতক জাতিকাদের আর্থিক ভাবে দিনটি ভাল কাটবে। এবার আলাদা করে দেখে নেওয়া যাক রাশি মিলিয়ে এই দিন মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ এবং মীন রাশির ভাগ্য সম্পর্কে বিশদে কী বলছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা।

কন্যা রাশির জাতক জাতিকাদের আর্থিক বিষয়ে একটু সতর্ক থাকা প্রয়োজন। তুলা রাশির জাতক জাতিকারা যে কোনও বিনিয়োগ থেকে লাভবান হতে পারেন। বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকাদের আর্থিক বিষয়ে কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলা উচিত। ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের পারিবারিক জীবন সুখকর হবে। মকর রাশির জাতক জাতিকারা আর্থিক দিক থেকে শক্তিশালী হবেন। কর্মক্ষেত্রে তাঁদের নতুন চিন্তাভাবনার জন্য কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকারা প্রশংসা পাবেন। মীন রাশির জাতক জাতিকাদের আর্থিক ভাবে দিনটি ভাল কাটবে। এবার আলাদা করে দেখে নেওয়া যাক রাশি মিলিয়ে এই দিন মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ এবং মীন রাশির ভাগ্য সম্পর্কে বিশদে কী বলছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা।



Source link

বিডিনিউজে সর্বশেষ

Ajker Rashifal, 11 August, 2025 By Chirag Daruwalla: রাশিফল ১১ অগাস্ট, ২০২৫: দেখে নিন আপনার আজকের দিন নিয়ে কী জানাচ্ছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা | জ্যোতিষকাহন
Ajker Rashifal, 11 August, 2025 By Chirag Daruwalla: রাশিফল ১১ অগাস্ট, ২০২৫: দেখে নিন আপনার আজকের দিন নিয়ে কী জানাচ্ছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা | জ্যোতিষকাহন
সর্বশেষ সংবাদ
‘ভারত সিন্ধুতে বাঁধ নির্মাণ শেষ করলেই ১০টি মিসাইল মারব’
‘ভারত সিন্ধুতে বাঁধ নির্মাণ শেষ করলেই ১০টি মিসাইল মারব’
সর্বশেষ সংবাদ
খারাপ কোলেস্টেরলে শরীর তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ে শরীর! হার্ট অ্যাটাক-স্ট্রোক উড়িয়ে দেয়
খারাপ কোলেস্টেরলে শরীর তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ে শরীর! হার্ট অ্যাটাক-স্ট্রোক উড়িয়ে দেয়
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja BJP: বাঙালি আবেগ ও অস্মিতাকে ধরার চেষ্টা, দুবছর পর ফের দুর্গোৎসবে বিজেপি, দায়িত্বে কে? বিরাট চমক! West Bengal BJP to participate in Durgatsav celebrated in Bengal preparation has started with a khuntipujo to touch Bengali Emotion | কলকাতা
Durga Puja BJP: বাঙালি আবেগ ও অস্মিতাকে ধরার চেষ্টা, দুবছর পর ফের দুর্গোৎসবে বিজেপি, দায়িত্বে কে? বিরাট চমক! West Bengal BJP to participate in Durgatsav celebrated in Bengal preparation has started with a khuntipujo to touch Bengali Emotion | কলকাতা
সর্বশেষ সংবাদ

বিডিনিউজে জনপ্রিয়

orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ

সর্বশেষ - বিনোদন

সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন

আপনার জন্য নির্বাচিত
Blocked 3 Times by BJP Govt Last Month, Abhishek Banerjee Announces TMC Rally in Tripura on Oct 31

Blocked 3 Times by BJP Govt Last Month, Abhishek Banerjee Announces TMC Rally in Tripura on Oct 31

 Novak Djokovic survives French Open scare before teenager Lorenzo Musetti quits | Tennis News

Novak Djokovic survives French Open scare before teenager Lorenzo Musetti quits | Tennis News

 যেসব নিয়ম মেনে হচ্ছে এইচএসসি পরীক্ষা

যেসব নিয়ম মেনে হচ্ছে এইচএসসি পরীক্ষা

 Reality Show Nannamma Superstar Welcomes Late Puneeth Rajkumar’s Sisters

Reality Show Nannamma Superstar Welcomes Late Puneeth Rajkumar’s Sisters

 ‘চাইলেই কেউ ডা. মুরাদকে এমপি পদ থেকে বাদ দিতে পারবে না’

‘চাইলেই কেউ ডা. মুরাদকে এমপি পদ থেকে বাদ দিতে পারবে না’

 নাসিক নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হবে: ওবায়দুল কাদের

নাসিক নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হবে: ওবায়দুল কাদের

 মায়ের ভোগ রাঁধবেন অথচ বার্নার সাফ নয়? কোজাগরীর আগেই বার্নারের তেল-কালি ১০ মিনিটে তুলে দিন এই জিনিসটা দিয়ে

মায়ের ভোগ রাঁধবেন অথচ বার্নার সাফ নয়? কোজাগরীর আগেই বার্নারের তেল-কালি ১০ মিনিটে তুলে দিন এই জিনিসটা দিয়ে

 Ignorant Bigots in Power Destroying Lakshadweep: Rahul Gandhi

Ignorant Bigots in Power Destroying Lakshadweep: Rahul Gandhi

 পেঁপে ভালবাসেন বলে রোজ খাচ্ছেন! অজান্তেই শরীরের ক্ষতি করছেন না তো

পেঁপে ভালবাসেন বলে রোজ খাচ্ছেন! অজান্তেই শরীরের ক্ষতি করছেন না তো

 রামেকে করোনা ও উপসর্গে আরও ১০ জনের প্রাণহানি

রামেকে করোনা ও উপসর্গে আরও ১০ জনের প্রাণহানি
Advertise here