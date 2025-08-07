Ajker Rashifal, 7 August, 2025 By Chirag Daruwalla: রাশিফল ৭ অগাস্ট, ২০২৫: দেখে নিন আপনার আজকের দিন নিয়ে কী জানাচ্ছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা | জ্যোতিষকাহন

কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের তাদের লক্ষ্যের দিকে কাজ করে যাওয়া উচিত। তুলা রাশির জাতক-জাতিকারা এই দিনে সুখ এবং সন্তুষ্টি পাবেন। বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের নিজেদের আবেগের ভারসাম্য বজায় রাখা উচিত। ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের তাঁদের চিন্তাভাবনা ইতিবাচক রাখা উচিত এবং নেতিবাচকতা থেকে দূরে থাকা উচিত। ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের স্নেহ এবং সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের কঠোর পরিশ্রম কর্মক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হবে। মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বোঝাপড়া এবং যোগাযোগ বজায় রাখা উচিত। এবার আলাদা করে দেখে নেওয়া যাক রাশি মিলিয়ে এই দিন মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ এবং মীন রাশির ভাগ্য সম্পর্কে কী বলছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা।