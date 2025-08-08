Ajker Rashifal, 8 August, 2025 By Chirag Daruwalla: রাশিফল ৮ অগাস্ট, ২০২৫: দেখে নিন আপনার আজকের দিন নিয়ে কী জানাচ্ছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা | জ্যোতিষকাহন

তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবনে সহযোগিতার অনুভূতি বজায় থাকবে। বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকাদের তাঁদের সংবেদনশীলতা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা উচিত। ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করার চেষ্টা করা উচিত। মকর রাশির জাতক জাতিকাদের তাঁদের মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নিতে হবে। কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে মনোনিবেশ করার প্রয়োজন হতে পারে। মীন রাশির জাতক জাতিকারা তাঁদের অনুভূতি প্রকাশ করার সুযোগ পাবেন। এবার আলাদা করে দেখে নেওয়া যাক রাশি মিলিয়ে এই দিন মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ এবং মীন রাশির ভাগ্য সম্পর্কে বিশদে কী বলছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা।