Advertise here
শনিবার , ৯ আগস্ট ২০২৫ | ২৫শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত
  /  রান্নাঘর

Ajker Rashifal, 9 August, 2025 By Chirag Daruwalla: রাশিফল ৯ অগাস্ট, ২০২৫: দেখে নিন আপনার আজকের দিন নিয়ে কী জানাচ্ছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা | জ্যোতিষকাহন

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ৯, ২০২৫ ৭:০০ পূর্বাহ্ণ
Ajker Rashifal, 9 August, 2025 By Chirag Daruwalla: রাশিফল ৯ অগাস্ট, ২০২৫: দেখে নিন আপনার আজকের দিন নিয়ে কী জানাচ্ছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা | জ্যোতিষকাহন


Advertise here
তুলা রাশির জাতক জাতিকারা তাঁদের সম্পর্ক দৃঢ় করবেন। বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকাদের মানসিক গভীরতা সৃজনশীল কাজে অনুপ্রাণিত করতে পারে। ধনু রাশির জাতক জাতিকারা কর্মক্ষেত্রে কিছু নতুন প্রকল্প বিবেচনা করতে পারেন। মকর রাশির জাতক জাতিকাদের তাঁদের স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক থাকা উচিত। কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের তাঁদের অনুভূতি বোঝা উচিত। মীন রাশির জাতক জাতিকাদের তাঁদের চিন্তাভাবনা প্রকাশ করার জন্য এটি সঠিক সময়। এবার আলাদা করে দেখে নেওয়া যাক রাশি মিলিয়ে এই দিন মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ এবং মীন রাশির ভাগ্য সম্পর্কে বিশদে কী বলছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা।তুলা রাশির জাতক জাতিকারা তাঁদের সম্পর্ক দৃঢ় করবেন। বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকাদের মানসিক গভীরতা সৃজনশীল কাজে অনুপ্রাণিত করতে পারে। ধনু রাশির জাতক জাতিকারা কর্মক্ষেত্রে কিছু নতুন প্রকল্প বিবেচনা করতে পারেন। মকর রাশির জাতক জাতিকাদের তাঁদের স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক থাকা উচিত। কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের তাঁদের অনুভূতি বোঝা উচিত। মীন রাশির জাতক জাতিকাদের তাঁদের চিন্তাভাবনা প্রকাশ করার জন্য এটি সঠিক সময়। এবার আলাদা করে দেখে নেওয়া যাক রাশি মিলিয়ে এই দিন মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ এবং মীন রাশির ভাগ্য সম্পর্কে বিশদে কী বলছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা।

তুলা রাশির জাতক জাতিকারা তাঁদের সম্পর্ক দৃঢ় করবেন। বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকাদের মানসিক গভীরতা সৃজনশীল কাজে অনুপ্রাণিত করতে পারে। ধনু রাশির জাতক জাতিকারা কর্মক্ষেত্রে কিছু নতুন প্রকল্প বিবেচনা করতে পারেন। মকর রাশির জাতক জাতিকাদের তাঁদের স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক থাকা উচিত। কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের তাঁদের অনুভূতি বোঝা উচিত। মীন রাশির জাতক জাতিকাদের তাঁদের চিন্তাভাবনা প্রকাশ করার জন্য এটি সঠিক সময়। এবার আলাদা করে দেখে নেওয়া যাক রাশি মিলিয়ে এই দিন মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ এবং মীন রাশির ভাগ্য সম্পর্কে বিশদে কী বলছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা।



Source link

বিডিনিউজে সর্বশেষ

Ajker Rashifal, 9 August, 2025 By Chirag Daruwalla: রাশিফল ৯ অগাস্ট, ২০২৫: দেখে নিন আপনার আজকের দিন নিয়ে কী জানাচ্ছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা | জ্যোতিষকাহন
Ajker Rashifal, 9 August, 2025 By Chirag Daruwalla: রাশিফল ৯ অগাস্ট, ২০২৫: দেখে নিন আপনার আজকের দিন নিয়ে কী জানাচ্ছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা | জ্যোতিষকাহন
সর্বশেষ সংবাদ
হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে মধ্যরাতে উত্তাল ঢাবি
হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে মধ্যরাতে উত্তাল ঢাবি
সর্বশেষ সংবাদ
মাদুরোকে ধরিয়ে দিলে ৫ কোটি ডলার পুরস্কার দেবে যুক্তরাষ্ট্র
মাদুরোকে ধরিয়ে দিলে ৫ কোটি ডলার পুরস্কার দেবে যুক্তরাষ্ট্র
সর্বশেষ সংবাদ
SRK, Aditya Chopra Refused To Entertain Me, Claims Aamir’s Brother Faisal: ‘Unko Laga Pagal Hai’ | Bollywood News
SRK, Aditya Chopra Refused To Entertain Me, Claims Aamir’s Brother Faisal: ‘Unko Laga Pagal Hai’ | Bollywood News
সর্বশেষ সংবাদ

বিডিনিউজে জনপ্রিয়

orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ

সর্বশেষ - বিনোদন

সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন

আপনার জন্য নির্বাচিত
ভারতে Apple Watch Series 7 এর বিক্রি শুরু, জেনে নিন ফিচার্স ও দাম

ভারতে Apple Watch Series 7 এর বিক্রি শুরু, জেনে নিন ফিচার্স ও দাম

 any deleted photo from the phone will be returned immediately follow this trick . ফোন থেকে ডিলিট হয়ে যাওয়া ছবি পুনরায় ফিরে পাবেন কী ভাবে? জেনে নিন এই সহজ উপায় – News18 Bangla

any deleted photo from the phone will be returned immediately follow this trick . ফোন থেকে ডিলিট হয়ে যাওয়া ছবি পুনরায় ফিরে পাবেন কী ভাবে? জেনে নিন এই সহজ উপায় – News18 Bangla

 শিশু রায়ান উদ্ধার অভিযানের বিষাদময় সমাপ্তি

শিশু রায়ান উদ্ধার অভিযানের বিষাদময় সমাপ্তি

 বিএম ডিপোতে পোশাকবাহী রফতানি কনটেইনার ওঠানামা শুরু

বিএম ডিপোতে পোশাকবাহী রফতানি কনটেইনার ওঠানামা শুরু

 ‘We made mistakes in batting against India, USA’, admits Babar Azam |

‘We made mistakes in batting against India, USA’, admits Babar Azam |

 জনগণ বিএনপির ফাঁদে আর পা দেবে না: বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী

জনগণ বিএনপির ফাঁদে আর পা দেবে না: বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী

 সাউথ বাংলা ব্যাংকে আবেদন শুরু আগামীকাল – Corporate Sangbad

সাউথ বাংলা ব্যাংকে আবেদন শুরু আগামীকাল – Corporate Sangbad

 করোনাকালে শিক্ষার্থীদের জন্য সাদ্দামের ‘হ্যালো ডিআইইউ’ সেবা চালু

করোনাকালে শিক্ষার্থীদের জন্য সাদ্দামের ‘হ্যালো ডিআইইউ’ সেবা চালু

 নরওয়ের নির্বাচনে জয়ী বামপন্থি জোট

নরওয়ের নির্বাচনে জয়ী বামপন্থি জোট

 সন্তান জন্মের পর ব্যাকপেইন কীভাবে দূর হবে?

সন্তান জন্মের পর ব্যাকপেইন কীভাবে দূর হবে?
Advertise here