Ajker Rashifal, 9 August, 2025 By Chirag Daruwalla: রাশিফল ৯ অগাস্ট, ২০২৫: দেখে নিন আপনার আজকের দিন নিয়ে কী জানাচ্ছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা | জ্যোতিষকাহন

তুলা রাশির জাতক জাতিকারা তাঁদের সম্পর্ক দৃঢ় করবেন। বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকাদের মানসিক গভীরতা সৃজনশীল কাজে অনুপ্রাণিত করতে পারে। ধনু রাশির জাতক জাতিকারা কর্মক্ষেত্রে কিছু নতুন প্রকল্প বিবেচনা করতে পারেন। মকর রাশির জাতক জাতিকাদের তাঁদের স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক থাকা উচিত। কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের তাঁদের অনুভূতি বোঝা উচিত। মীন রাশির জাতক জাতিকাদের তাঁদের চিন্তাভাবনা প্রকাশ করার জন্য এটি সঠিক সময়। এবার আলাদা করে দেখে নেওয়া যাক রাশি মিলিয়ে এই দিন মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ এবং মীন রাশির ভাগ্য সম্পর্কে বিশদে কী বলছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা।