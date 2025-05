Amarnath Yatra 2025: অমরনাথ যাত্রা শুরু ৩ জুলাই, প্রকাশ্যে এল বরফে গঠিত শিবলিঙ্গের প্রথম ছবি, দেখুন…Amarnath Yatra 2025: Amarnath Yatra 2025 will be started on 3rd July Shivling photo released

Last Updated: May 06, 2025 12:17 AM IST

Amarnath Yatra 2025: এবছরের অমরনাথ যাত্রার প্রস্তুতি চলছে তুঙ্গে। বরফে তৈরি শিবলিঙ্গের প্রথম ছবি ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে। রেকর্ড হিমবৃষ্টির কারণে পথ পরিষ্কার করাই বড় চ্যালেঞ্জ হলেও, ভক্তদের উৎসাহে কোনও ঘাটতি নেই…

অমরনাথ যাত্রা শুরু ৩ জুলাই, প্রকাশ্যে এল বরফে গঠিত শিবলিঙ্গের প্রথম ছবি, দেখুন…News18 নয়াদিল্লি: অমরনাথ যাত্রার দিনক্ষণ গণনা শুরু হয়ে গিয়েছে। সারা দেশজুড়ে ভক্তরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন বরফের গুহার দর্শনের জন্য। এর মধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে বরফে গঠিত শিবলিঙ্গের প্রথম ছবি, যা আগামী যাত্রার জন্য ভক্তদের উন্মাদনা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

অমরনাথ শ্রাইন বোর্ড জানিয়েছে, এবছরের অমরনাথ যাত্রা শুরু হবে ৩ জুলাই এবং শেষ হবে ১৯ আগস্ট, রক্ষাবন্ধন উৎসবের দিনে। পঞ্জাবের কয়েকজন ভাগ্যবান ভক্ত ইতিমধ্যেই বরফ গুহা দর্শন করেছেন এবং শিবলিঙ্গের ছবি তুলেছেন। এই ছবি সামনে আসতেই দেশজুড়ে ভক্তদের মধ্যে উৎসাহ চরমে পৌঁছেছে। তীব্র তুষারপাত এবছরের প্রস্তুতিকে বিশেষ চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। বহু স্থানে ১০ থেকে ২০ ফুট পর্যন্ত বরফ জমে আছে। তবে প্রশাসন দিনরাত এক করে বরফ পরিষ্কারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে যাতে ভক্তরা নিরাপদে যাত্রা সম্পন্ন করতে পারেন। প্রধান দুই পথ—বালতাল এবং চন্দনওয়ারি রুটে বরফ পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়েছে যাতে পদযাত্রীদের জন্য পথ দ্রুত হাঁটাচলার উপযোগী করা যায়। সোমবার, জম্মু-কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা শ্রীনগরের পান্থা চকের অমরনাথ যাত্রা ট্রানজিট ক্যাম্পে পরিদর্শনে যান এবং যাত্রার প্রস্তুতির অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন। প্রকাশ্যে এল বরফে গঠিত শিবলিঙ্গের প্রথম ছবি, দেখুন…Image – News18 পহেলগাঁও সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী হামলার পরও, এই যাত্রা নিয়ে ভক্তদের উৎসাহে বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি। ইতিমধ্যেই ৩.৬ লক্ষেরও বেশি ভক্ত নাম নথিভুক্ত করেছেন এবং সংখ্যাটি আরও বাড়বে বলেই অনুমান করা হচ্ছে। পহেলগাঁওতে জঙ্গিদের আক্রমণের পর প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল যে, অমরনাথ যাত্রা এবার আদৌ হবে না কি৷ তবে যা পরিস্থিতি তাতে একটা বিষয় পরিষ্কার, অমরনাথ যাত্রার প্রহর গোনা শুরু করে দিয়েছেন ভক্তেরা৷

