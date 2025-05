America Rejects Indian Mangoes: দাম প্রায় সাড়ে চার কোটি, ভারত থেকে পাঠানো বাক্স বাক্স আম বাতিল করল আমেরিকা! কেন?

Last Updated: May 19, 2025 11:43 AM IST

যেহেতু আম ফিরিয়ে আনার খরচও বিপুল এবং সেগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, তাই আমমেরিকাতেই সেগুলি নষ্ট করে ফেলার বিষয়ে সম্মতি দিয়ে দেন ভারতীয় ব্যবসায়ীরা৷

ভারতীয আম বাতিল করল আমেরিকা এআই-এর সাহায্যে তৈরি প্রতীকী ছবি৷ ভারত থেকে পাঠানো প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকার আম বাতিল করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র৷ এর ফলে বিপুল ক্ষতির মুখে পড়েছেন আম রপ্তানিকারী ভারতীয় ব্যবসায়ীরা৷ ওই বিপুল পরিমাণ আম আমেরিকাতেই নষ্ট করে ফেলা হবে৷