Bangla News: যিনি শ্বশুর তিনিই বাবা, এ আবার কী…! জানাজানি হতেই হুলুস্থূল কাণ্ড দেগঙ্গায়! Bangladeshi man arrested in Deganga for correcting voter list | দক্ষিণবঙ্গ

জিয়াউল আলম, দেগঙ্গা: যিনিই শ্বশুর তিনিই বাবা, স্বামী স্ত্রী’র বাবা একই ব্যক্তি। এস আই আর নিয়ে যখন তোলপাড় চলছে রাজ্য তথা দেশ জুড়ে তখন ভোটার তালিকায় সংশোধনে দেগঙ্গায় ধরা পড়ল এক বাংলাদেশি ব্যক্তির ভোটার তালিকায় নাম তোলার কাহিনি৷
দেগঙ্গায় খোঁজ মিলল এক বাংলাদেশির, যিনি শ্বশুরকে জন্মদাতা পিতা সাজিয়ে ভারতের ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন, সে কথা অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন বাংলাদেশি ব্যক্তি। তার দাবি ২৫ বছর আগে তিনি ভারতে এসেছেন, তারপর বিয়ে করে ১৫ বছর আগে ভারতের ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন শ্বশুরকে বাবা সাজিয়ে।
অভিযোগ পঞ্চায়েত সদস্য তার নাম ভোটার তালিকায় তুলতে সাহায্য করেছিলেন। যদিও সেই প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য ‘র খোঁজ পাওয়া যায়নি। ঘটনাটি দেগঙ্গা বিধানসভার বেড়াচাঁপা ১ পঞ্চায়েতের বসাকপাড়া ১৫৪ নং বুথের। জামাল হোসেন মণ্ডল,পিতা -আকবর আলী,এপিক নং IIY 421502,জামাল হোসেন মণ্ডলের স্ত্রী মনোয়ারা বিবি,পিতা আকবর আলী, এপিক নং IIY 0543041.অর্থাৎ জামাল হোসেন মণ্ডলের বাবার নাম ও শ্বশুরের এক।
বাবার নাম ও শ্বশুরের নাম এক হতেই পারে, কিন্তু গন্ডগোল বাধে যখন এক ঠিকানা,এক জায়গায় বসবাস। দেগঙ্গায় চলে এসে বিয়ে করার দশ বছর পর অর্থাৎ ১৫ বছর আগে স্থানীয় এক পঞ্চায়েত সদস্যের সহযোগিতায় শ্বশুর মশাইকে বাবা সাজিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তুলে ভোটার হয়েছেন। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই সরব হয়েছেন বিরোধীরা, তবে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া সম্ভব হয়নি তৃণমূল নেতাদের।
